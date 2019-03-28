Щорічно свято Благовіщення відзначається 7 квітня.
Благовіщення має фіксовану дату і в 2019 році також відзначатиметься 7 квітня.
Назва свята походить від благої вісті, яку архангел Гавриїл приніс Діві Марії. Він сповістив про те, що їй судилося стати матір’ю Ісуса Христа.
У цей день віруючі намагаються уникати важкої роботи і моляться Богу. Найчастіше молитви пов’язані з маленькими дітьми.
Згідно зі звичаєм, це свято відзначають в колі сім’ї. Крім того, на Благовіщення варто забути про ворожнечу і помиритися з недругами.
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До слова, цього року на Великдень українці відпочиватимуть цілих п’ять днів.
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