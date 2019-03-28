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Якого числа Благовіщення у 2019 році

Щорічно свято Благовіщення відзначається 7 квітня.

Благовіщення

Благовіщення має фіксовану дату і в 2019 році також відзначатиметься 7 квітня.

Назва свята походить від благої вісті, яку архангел Гавриїл приніс Діві Марії. Він сповістив про те, що їй судилося стати матір’ю Ісуса Христа.

У цей день віруючі намагаються уникати важкої роботи і моляться Богу. Найчастіше молитви пов’язані з маленькими дітьми.

Згідно зі звичаєм, це свято відзначають в колі сім’ї. Крім того, на Благовіщення варто забути про ворожнечу і помиритися з недругами.

Читайте: Якого числа католицький Великдень у 2019 році

До слова, цього року на Великдень українці відпочиватимуть цілих п’ять днів.

Фото: Dreamstime

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