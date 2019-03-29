Яким буде 29 березня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День сприяє повсякденним справам, але переважно тим, які приносять радість.

Сьогодні емоції можуть вийти на перший план, тому фокус уваги краще зосередити на сприятливих аспектах.

Надайте підтримку оточуючим, але й про себе не варто забувати.

Важливі юридичні та фінансові питання бажано перенести на інший день.

Слушна нагода для того, щоб закласти фундамент для чогось хорошого, корисного.

Несприятливо: підстригання нігтів, надягання нового одягу і прикрас.

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До речі, раніше ми публікували гороскоп на тиждень з 25 по 31 березня.