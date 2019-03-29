Після спекотного на відеоігри березня кількість очікуваних новинок сильно знизиться, але це не означає, що геймери залишаться з порожніми руками. Факти ICTV зібрали три відеоігри, на які варто звернути увагу в квітні 2019 року.

Хоча нових відеоігор в квітні 2019 року не так вже й багато, місяць ознаменується великою кількістю ремастерів для різних консолей. Найбільше порадіють власники Nintendo Switch.

У квітні на зазначену платформу вийдуть такі чудові відеоігри як Cuphead, Dragon’s Dogma: Dark Arisen, Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, а також Final Fantasy XII. Слідкуйте за релізами на ігровій платформі, якій віддаєте перевагу, щоб не пропустити цікаві ремастери.

А тепер перейдемо до основного списку.

Days Gone

Ексклюзив на PS4, який випав з радарів багатьох геймерів, Days Gone нарешті побачить світ в квітні 2019 року через майже три роки після анонсу. Розробкою проекту займається SIE Bend Studio, яка відома серією Syphon Filter і розробкою відеоігор на портативні платформи Sony.

Дія Days Gone відбуватиметься в постапокаліптичному світі, через два роки після того, як глобальна епідемія знищила більшу частину населення Землі і перетворила його в подібних до зомбі істот. Під контроль гравця потрапить Дікон, який після кінця світу вирішив жити в дорозі, замість того, щоб оселитися в більш-менш безпечному поселенні.

Уже після першого трейлера відеогра привернула увагу до виснаженого у багатьох медіа зомбі апокаліпсису, оскільки кількість живих мерців на екрані дійсно приголомшувала. В окремі моменти гравцям доведеться виступити проти сотень зомбі, чого ще не намагалися зробити на сучасних консолях.

Розробники постаралися створити Days Gone таким чином, щоб гравці експериментували в підході до проходження різних завдань у всесвіті відеоігри. Наприклад, знищити табір мародерів можна не тільки увірвавшись туди у всеозброєнні, але й усунувши всіх ворогів по-тихому або ж приманити одну з орд зомбі, яка бродить неподалік.

Крім різного арсеналу зброї, у Дікона є й вірний мотоцикл, на якому він подорожує по зруйнованому світу і який також доведеться покращувати. Цікавим моментом є те, що багато покращень і більш сильну зброю можна отримати тільки в таборах. Однак для цього доведеться виконувати різні доручення, щоб завоювати довіру людей, що є досить цікавим нововведенням.

Дата виходу: 26 квітня

Платформи: PS4

Mortal Kombat 11

Одна з найжорстокіших серій відеоігор Mortal Kombat повертається з 11 частиною. Як і раніше, на гравців чекають брутальні поєдинки один на один, під час яких персонажі ламатимуть один одному кістки, вибиватимуть зуби і доводитимуть до стану, коли жодна жива істота не має підніматися на ноги.

Розробники культової серії перейшли на Unreal Engine 4, завдяки чому Mortal Kombat 11 виглядає просто неймовірно. І навіть не думайте вірити тому, що бачите в роликах і трейлерах в Youtube, адже вони не передають всіх “фарб” відеоігри.

Крім рушія, велика кількість змін торкнеться і геймплея. Він дуже сповільнився, завдяки чому терпіння і спостережливість стали основними ключами до перемоги. У відеогрі змінили підхід до використання посилених прийомів. Тепер за прийоми захисту і атаки відповідають дві окремі шкали, а не одна, як це було раніше.

Прийоми X-Ray також змінилися і тепер існують в Mortal Kombat 11 в якості Crushing Blows, яких кілька у кожного персонажа й виконати кожен з них можна буде лише один раз за матч, але саме вони ведуть до найбожевільніших і найсильніших комбо.

Читайте: Bethesda випустить нові відеоігри в Steam

Повернеться в новій частині і система варіацій кожного персонажа, але тепер гравці самі зможуть налаштовувати потрібні їм прийоми, тим самим адаптуючи їх під свій стиль гри. Наразі важко сказати, наскільки вдалою є ця ідея, адже розробники намагаються не розкривати все до виходу Mortal Kombat 11.

Навіть при всіх нововведеннях багато гравців, які вже встигли взяти участь в закритому тестуванні, скаржаться на занадто великі обмеження в русі. Наприклад, зараз практично марно використовувати ривки, оскільки вони повільніші, ніж звичайний рух вперед.

Сюжетний режим, яким відомі NetherRealm Studios, продовжиться з того ж місця, на якому закінчився Mortal Kombat X і розповість про те, як Кроніка спробує відновити плин часу у Всесвіті відеоігри після того, як Рейден змінив його.

У новій частині з’являться як такі улюблені персонажі фанатів, як Джоні Кейдж, Лю Канг, Кунг Лао, Джакс, так і новачки серії Джекі Бріггс, Кессі Кейдж, Коталь Кан, Еррон Блек та інші. Всього в Mortal Kombat 11 під час виходу буде доступно 28 персонажів (відповідно до кількості рамок на офіційному сайті відеоігри), однак після виходу відеоігри список поповниться ще шістьма бійцями.

Велика кількість режимів і персонажів порадує не тільки великих фанатів жанру, а й тих, хто не горить бажанням вчити довгі і складні комбо, а хоче просто насолодитися жорстокими баталіями проти комп’ютерних опонентів або друзів.

Дата виходу: 23 квітня

Платформи: ПК, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Super Meat Boy Forever

Один з найскладніших платформерів за останні кілька років повертається у вигляді Super Meat Boy Forever. Як і раніше, гравцям доведеться подолати багато рівнів, використовуючи невеликий арсенал зі стрибків і стусанів, а також вмирати. Багато-багато разів вмирати.

Основною відмінністю від попередньої частини стане те, що рівні створюються в залежності від рівня складності, а також мають властивість перебудовуватися після проходження в більш складну ділянку, що має надати Super Meat Boy Forever більшою реіграбельності.

Розробники обіцяють, що навіть при додаванні другої кнопки (удару) Meat Boy буде дуже точно сприймати команди гравця, тому якщо вам не вдасться перестрибнути чергову перешкоду, то звинувачувати тут можна буде тільки себе.

Super Meat Boy Forever планують випустити в квітні цього року, проте точну дату Team Meat наразі не називають.

Відеогра повинна успадкувати від попередника своєрідний чорний гумор і велику складність, а також отримати нові фарби у вигляді більш мультяшного дизайну. Якщо вам не шкода своїх нервів, часу і “стертих в кров пальців”, то можете сміливо купувати Super Meat Boy Forever.

Дата виходу: квітень 2019 року

Платформи: ПК, PlayStation4, Xbox One, Nintendo Switch

До слова, компанія Google анонсувала стрімінговий сервіс для відеоігор Stadia.

Фото: PlayStation, IGN, Super Meat Boy,

Відео: PlayStation, Team Meat

Владислав Бомбела