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На сайті STALKER 2 з’явився новий постер і саундтрек

Після анонса STALKER 2, яка вийде не раніше 2021 року, розробники оновили сайт першим зображенням гри і саундтреком.

На сайті STALKER 2 з’явився новий постер і саундтрек

На сайті відеогри STALKER 2 з’явилася можливість послухати і скачати атмосферний саундтрек до гри. Також там можна скачати арт до STALKER 2 у високій якості.

На сайті STALKER 2 опубліковані також посилання на сторінки перших трьох ігор в Steam.

Обліковий запис створено ще у грудні 2018 року, але наповнюватися став тільки зараз.

Читайте: Fear the Wolves: перший трейлер гри від творців S.T.A.L.K.E.R.

До речі, Факти ICTV зібрали три відеоігри, на які варто звернути увагу в квітні 2019 року.

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