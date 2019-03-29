NASA завершило успішні випробування марсіанського вертольота в умовах, максимально наближеним до реальних.

Наступного разу вертоліт злетить уже на Червоній планеті в рамках місії Марс-2020, запуск якої намічено на липень 2020 року.

Апарат важить всього 1,8 кг, має два гвинта. Його підняли на висоту всього 5 см у вакуумній кімнаті.

До цього фахівці випробовували працездатність вертольота в умовах низьких температурах, оскільки вночі температура на Марсі може опускатися до 90 градусів Цельсія.

Марсохід разом з вертольотом повинен прибути до Марса у лютому 2021 року. Перші польоти почнуться через кілька місяців після приземлення.













NASA випробувало вертоліт для Марса / 3 фотографии

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До речі, люди висадяться на Марсі приблизно у 2032 році. Влітку 2017 року NASA відібрало з 18 тис. кандидатур 12 осіб, яких буде готувати для польотів на Марс. Серед них – сім чоловіків і п’ять жінок.

Нагадаємо, електрокар Tesla Roadster, запущений в космос компанією Space X, може наблизитися до Марса 8 жовтня 2020 року.

Фото: NASA