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Факти / Lifestyle

Як прожити більше 100 років? Найстаріший чоловік Великої Британії розкрив секрет

Найстаріший житель Великої Британії Боб Уейтон, якому 29 березня виповнилося 111 років, поділився секретом довголіття.

Як прожити більше 100 років? Найстаріший чоловік Великої Британії розкрив секрет

111-річний чоловік назвав себе бійцем, адже він за своє життя переніс малярію, декілька операцій і міг  померти у будь-який з цих моментів.

– Я вже давно повинен був померти, але я, можна сказати, боєць, – розповідає він.

Він як і раніше готує собі їжу і ходить до продуктового магазину за допомогою ходунків для літніх, на яких з сьогоднішнього дня написано “Боб 111”.

При цьому він зазначив, що любить людей і спілкування з ними.

– Багато людей у похмурому настрої посміхаються при вигляді таблички. У нас зав’язується розмова. Саме заради цього я і живу, – каже довгожитель.

Читайте: Як продовжити життя – три секрети довголіття

До речі, раніше 106-річна англійка Меделін Дай розкрила секрет довголіття.

Джерело: Daily Mail

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