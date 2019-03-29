Які свята чекають на українців у квітні – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

У квітні на українців чекає чимало свят, які не відзначаються на державному рівні, проте мають велике значення для людей різних професій.

1 квітня – День сміху (День дурня), Міжнародний день птахів;

4 квітня – Міжнародний день інтернету;

7 квітня – Всесвітній день здоров’я;

12 квітня – Всесвітній день авіації та космонавтики;

15 квітня – День працівників кримінального розшуку України;

17 квітня – День працівників пожежної охорони України;

18 квітня – День заснування Товариства Червоного Хреста в Україні;

20 квітня – Міжнародний день цирку (третя субота квітня);

23 квітня – Всеукраїнський день психолога;

27 квітня – Міжнародний день ветеринарного лікаря (остання субота квітня);

30 квітня – День прикордонника.

У квітні православні християни будуть святкувати Великдень. Та це не єдине релігійне свято цього місяця, про яке варто пам’ятати.

6 квітня – Субота 4-ї седмиці Великого посту;

7 квітня, неділя – Благовіщення Пресвятої Богородиці;

20 квітня – Лазарева субота;

21 квітня, неділя – Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя) ;

; 27 квітня, субота – закінчення Великого посту;

28 квітня, неділя – Великдень або Світле Христове Воскресіння ;

; 29 квітня – початок Пасхальної седмиці.

Вихідні на державному рівні будуть з 27 по 29 квітня. Оскільки Великдень – це неділя, то вихідний день переносять на понеділок. 30 квітня та 1 травня українці також будуть відпочивати. Однак, вихідний за 30 квітня доведеться відпрацювати у суботу 11 травня.

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