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З’явився трейлер гри Borderlands 3

Оприлюднили трейлер відеогри жанру науково-фантастичного шутера Borderlands 3.

З’явився трейлер гри Borderlands 3

Ролик Borderlands 3 за добу набрав більше двох мільйонів переглядів. Творці гри обіцяють розкрити більше деталей уже в квітні цього року. Автори заявляють, що режиму Королівської битви в грі не буде.

Студія Gearbox анонсувала третю частину серії Borderlands, а презентація трейлера пройшла в рамках виставки PAX East.

Розробка гри, за словами глави студії Ренді Пітчфорд, триває вже п’ять років. Згідно з обіцянками творців, в грі повинно бути представлено понад мільярд видів зброї, включаючи автомат з ногами.

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Нагадаємо, після анонсу STALKER 2, яка вийде не раніше 2021 року, розробники оновили сайт першим зображенням гри і саундтреком.

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