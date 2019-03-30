Яким буде 30 березня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сегодня, 30 марта, публикует Telegram канал Astro.Expert.

Сьогодні дуже сприятливий час для навчання, вивчення нового. Після обіду добре “слухати” навколишній вас простір, висока ймовірність почути підказки або відповіді на свої запити.

Сприятливий час для проведення консультацій, а також відвідування консультацій. Якщо є якісь складнощі у сприйнятті інформації або у дітей є труднощі в навчанні, можна сьогодні спробувати позайматися деякий час цими предметами.

Заняття будь-яким видом творчості також може бути дуже продуктивним. Можна вирішувати питання, пов’язані з транспортом, нерухомістю.

Читайте: Гороскоп для всіх знаків зодіаку на березень 2019

Бажано уникати будь-яких агресивних вчинків і конфліктних реакцій.

Добре приділити увагу лікуванню, зціленню. Якщо є схильність до алергій та шкірних захворювань, бажано сьогодні бути більш пильними у харчуванні і до будь-яких шкірних контактів.

Несприятливо: підстригання нігтів

До речі, раніше ми публікували гороскоп на тиждень з 25 по 31 березня.