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Факти / Lifestyle

Година Землі: у суботу о 20.30 треба вимкнути світло

У суботу Україна приєднається до міжнародної кампанії Година Землі. Вона передбачає вимкнення світла на годину заради об’єднання країн світу в боротьбі зі зміною клімату.

Година Землі

В усьому світі люди вимкнуть світло о 20.30, щоб показати свою небайдужість до майбутнього планети.

– 30 березня о 20.30 мільйони людей по всьому світу на годину символічно вимикають світло в будинках і на робочих місцях, приймаючи на себе зобов’язання дбати про природу щодня, – розповідає Всесвітній фонд природи.

На сайті Година Землі створили карту природних об’єктів України.

Люди і організації можуть знайти на ній найближчий заповідник, нацпарк чи інший природний об’єкт, докладніше дізнатися про нього і запропонувати допомогу.

У цей день охочі можуть надати матеріальну допомогу або попрацювати волонтером.

Година Землі була започаткована в Сіднеї (Австралія) у 2007 році, вже через рік ця подія стала світовою екологічною ініціативою.

До неї долучилося більше 100 мільйонів людей у ​​35 країнах світу, а у 2009 і 2010 роках Україна, разом із 126 іншими країнами, також долучилася до всесвітньої акції Година Землі.

У 2019 році на підтримку акції на кількох об’єктах у Києві вимкнуть освітлення. Серед них – Національний музей історії України у Другій світовій війні та монумент Батьківщини-Матері, дзвіниці Михайлівського монастиря та Києво-Печерської Лаври, Монумент Незалежності.

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До речі, в ніч на 31 березня в Україні переведуть стрілки годинника на годину вперед.

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