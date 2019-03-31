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Факти / Lifestyle

Котра година зараз в Україні

Перехід на літній час у 2019 році в Україні стався 31 березня. Точний час в Україні після переведення годинників підкажуть Факти ICTV.

Перехід на літній час - переведення годинників 2019

Переведення годинника в Україні на літній час щорічно проходить в останню неділю березня о 3 годині ночі.

Відтак у ніч із 30 на 31 березня українці перевели стрілки годинника на 1 годину вперед.

Точний час в Україні

Киев:


Зауважимо, що в Україні стрілки годинника переводять на літній і зимовий час із 1981 року.

Разом з Україною на літній час переходять понад 70 країн світу Європи.

Тим часом Європарламент підтримав скасування переходу на літній час. Тепер відповідне рішення мають обговорити в ЄС.

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