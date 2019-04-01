З астрологічної точки зору, планети знаходяться в такому положенні, що Петру Порошенку під час другого строку навряд чи вдасться закінчить війну в Україні.

Астрологічний прогноз по лідерах першого туру виборів президента України склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

-Уран увійшов в Тельця, і будує опозицію до натальних планет Порошенка: Венери, Марсу і Нептуну, а це значить, що війну він не закінчить, – зазначає астролог.

Марс і Венера перебувають у Скорпіоні, який характеризує питання життя і смерті, руйнування, трансформації, маси людей.

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Петро Порошенко за знаком зодіаку Терези.

Терезам складно приймати рішення, не орієнтуючись на більш авторитетну думку.

Уран транзитний у Тельці в опозиції до Марса і Венери, дуже сильно активізує негативні якості його натальних планет.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на тиждень для всіх знаком зодіаку.