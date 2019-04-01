Факти ICTV публікують добірку привітань з 1 квітня у картинках.

1 квітня – всесвітнє свято, яке називається День сміху чи День дурня. 1 квітня у багатьох країнах, в тому числі і в Україні прийнято розігрувати своїх друзів, колег чи просто знайомих.

Не забудьте відправити друзям вітальні картинки 1 квітня. Ми підготували для вас кілька варіантів.

І, пам’ятайте, краще не вітати раніше часу тих, кого збираєтеся розіграти. Адже попереджений – значить, озброєний.





























День дурня – привітання в картинках / 7 фотографий

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Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, як жартують 1 квітня про результати виборів президента.