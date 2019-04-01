PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

День дурня – привітання в картинках

Факти ICTV публікують добірку привітань з 1 квітня у картинках.

День дурня – привітання в картинках

1 квітня – всесвітнє свято, яке називається День сміху чи День дурня. 1 квітня у багатьох країнах, в тому числі і в Україні прийнято розігрувати своїх друзів, колег чи просто знайомих.

Не забудьте відправити друзям вітальні картинки 1 квітня. Ми підготували для вас кілька варіантів.

І, пам’ятайте, краще не вітати раніше часу тих, кого збираєтеся розіграти. Адже попереджений – значить, озброєний.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
День дурня – привітання в картинках / 7 фотографий

Читайте: День сміху: найкращі привітання у віршах

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, як жартують 1 квітня про результати виборів президента.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка