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Факти / Lifestyle

День сміху: найкращі привітання у віршах

1 квітня в Україні святкують День сміху. Факти ICTV зібрали найкращі привітання з цим веселим святом.

Сміх

Перша згадку про свято зробив англійський письменник Джон Обрі у 1686 році, назвавши його Святом Дурнів.

Десять років по тому кілька жителів Лондона 1 квітня розігрували людей, пропонуючи відвідати мийку левів.

У День сміху прийнято розігрувати своїх друзів і знайомих.

Однак в деяких країнах подібними жартами займаються лише до полудня. Тих, хто продовжує жарти й після зазначеного часу називають квітневими дурнями.

Перше квітня в Україні
Відзначають свято сміху.
Hу, потіха! От потіха!
Наче цілий білий світ
З’їв смішинки на обід!

***

Перше квітня, перше квітня
Ха-ха-ха – брехня всесвітня.
Всіх вітаю я з цим днем,
Будь не дурнем, будь конем.

***

В цей день потрібно жартувати,
І людей усіх вітати!
Адже сенс у цьому є,
Хто жартує – той живе!
І тому я всіх вітаю,
Посміхатись заставляю.
Зичу вам я грошей міх,
В цей день жартів і потіх.

***

З 1 квітням я вітаю,
Розслаблятись – дозволяю!
Смійся добре й веселись,
Вище носа, усміхнись!

***

Зранку сонечко засяє
Нам про свято нагадає
1 квітня відзначаєм
Наших друзів з ним вітаєм
Розіграєм їх на втіху
Хай живіт тріщить від сміху!

Читайте: Чому День сміху відзначається саме 1 квітня

До слова, під час виступу на молодіжному форумі президент Петро Порошенко розповів анекдот і станцював.

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