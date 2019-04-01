1 квітня в Україні святкують День сміху. Факти ICTV зібрали найкращі привітання з цим веселим святом.

Перша згадку про свято зробив англійський письменник Джон Обрі у 1686 році, назвавши його Святом Дурнів.

Десять років по тому кілька жителів Лондона 1 квітня розігрували людей, пропонуючи відвідати мийку левів.

У День сміху прийнято розігрувати своїх друзів і знайомих.

Однак в деяких країнах подібними жартами займаються лише до полудня. Тих, хто продовжує жарти й після зазначеного часу називають квітневими дурнями.

Перше квітня в Україні

Відзначають свято сміху.

Hу, потіха! От потіха!

Наче цілий білий світ

З’їв смішинки на обід!

***

Перше квітня, перше квітня

Ха-ха-ха – брехня всесвітня.

Всіх вітаю я з цим днем,

Будь не дурнем, будь конем.

***

В цей день потрібно жартувати,

І людей усіх вітати!

Адже сенс у цьому є,

Хто жартує – той живе!

І тому я всіх вітаю,

Посміхатись заставляю.

Зичу вам я грошей міх,

В цей день жартів і потіх.

***

З 1 квітням я вітаю,

Розслаблятись – дозволяю!

Смійся добре й веселись,

Вище носа, усміхнись!

***

Зранку сонечко засяє

Нам про свято нагадає

1 квітня відзначаєм

Наших друзів з ним вітаєм

Розіграєм їх на втіху

Хай живіт тріщить від сміху!

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До слова, під час виступу на молодіжному форумі президент Петро Порошенко розповів анекдот і станцював.