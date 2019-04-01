﻿Гороскоп на тиждень з 1 по 7 квітня 2019 року для представників всіх знаків зодіаку в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 1 по 7 квітня склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Марина Скаді – професійний астролог, публіцист, консультант, ведуча тренінгів і семінарів. Марина займається практичною астрологією з 2007 року, а з 2015 року проводить навчальні заняття.

Гороскоп для Овнів

Гарний час для ділових поїздок, переговорів, які передбачають швидкі висновки і рішення, а також для рекламних акцій, поширення інформації. У цей час все починає рухатися, створюється таке враження, що всім терміново кудись знадобилося їхати. Ви стаєте легкими на підйом, вас приваблює все на світі, але ваш інтерес активний лише до тих пір поки цікавість не вгамується, а потім втрачаєте інтерес до подробиць і переключаєтеся на інший предмет.

Гороскоп для Тельців

У ці дні загострюється почуття любові, естетичний смак, підвищується апетит. Ви стаєте більш спокійними, грунтовними, приземленими і обережними, але водночас – уповільненими. Підвищується чутливість і сприйнятливість, бажання насолодитися затишком, прибрати в будинку, зайнятися квітами, попрацювати в саду. Найяскравіше проявляються тонке чуття до земних справ і меркантильність. Умовити вас на що-небудь буває важко, бо ви стаєте більш підозрілими і недовірливими.

Гороскоп для Близнюків

Ви стаєте надто чутливими, а довгі роздуми над життєвими труднощами затягують вас у потік негативних переживань. Ви здатні сприймати думки і настрої інших людей. Володієте хорошою інтуїцією і багатою фантазією. Ви добре висловлюєте свої думки і в мовленні, так і на письмі. Проявляються таланти і здібності у сфері мистецтва і психології. Мислите більше на підсвідомому рівні, а інформація сприймається інтуїтивно.

Гороскоп для Раків

Отримані вами звістки й інформація або спосіб їх використання можуть значно поліпшити ваш особистий імідж і репутацію в цей період. Навколишні прихильно поставляться до ваших досягнень, а також до вашої думки. Буде схвалення на вашу адресу і його слід домагатися. Можливо вдале поєднання ідей і методів, потенційні результати яких, будуть включати просування по соціальних сходах. Відмінний час для початку проекту, пов’язаного з письменством або спілкуванням для участі в ділових угодах.

Гороскоп для Левів

Скористайтеся нинішніми можливостями, аби зробити практичні дії, які приведуть до успіху в кар’єрі або принесуть визнання вашої індивідуальності і таланту. Не пропускайте нагода продемонструвати свої найкращі якості, відстоюйте свої принципи. Ваш успіх може бути пов’язаний з чоловіками і здобутий у ситуаціях суперництва. Вам необхідно створювати різні ситуації, брати участь у різноманітній діяльності, розширювати своє коло спілкування, аби залучити сприятливі можливості.

Гороскоп для Дів

Дії інших людей викликають емоційну напругу. Ви станете більш загострено сприймати вторгнення на вашу територію, спроби оскаржувати вашу владу або ставити під сумнів ваші методи. Яке б рішення ви не прийняли – слідувати своїм шляхом або скористатися порадами оточуючих – ваше прагнення до особистих досягнень у цей період буде особливо сильним. Напруга може виникнути при спілкуванні з чоловіками – товаришами або колегами.

Гороскоп для Терезів

У цей період ви отримаєте підтримку, відчуєте себе впевненіше, а ваші зусилля не пропадуть дарма. Це приверне до вас людей й успіх, якого ви домагаєтеся. Самореклама буде ефективною, як і спроби повернути собі на користь чужі зусилля. Ваша робота отримає визнання чи допоможе вам досягти впливу. Але якщо проявляти пасивність, то цей період не буде результативним. Головна пересторога – не сприймати все як належне і не ставати самовпевненими.

Гороскоп для Скорпіонів

Період підвищеної творчої активності, яка буде проявлятися в залежності від вашого духовного потенціалу: у розробці нових ідей, у правильному використанні свого таланту, отриманні знань у своїй професійній сфері. Цей тиждень сприятливий для ділових переговорів, підписання угод або творчості в усіх сферах ваших інтересів. Легкість мислення, загострення пам’яті й інтуїції, комерційної хватки, допоможуть вам вирішити багато виробничих і ділові питання.

Гороскоп для Стрільця

Можливі протистояння вашим діям. Навіть якщо невдача не стане остаточним результатом, то нинішні обставини не обіцяють повного успіху. Думки і дії оточуючих навряд чи забезпечать вам підтримку і можуть виявитися для вас прямим викликом. Життєва сила й ентузіазм або відсутні, або швидко вичерпуються, і ви залишаєтеся без енергетичного підживлення. Взаємовідносини з чоловіками можуть стати напруженими внаслідок гніву або занадто гострої конкуренції.

Гороскоп для Козерогів

Потік інформації та спілкування спрямовані у ваш бік у той період містить корисні відомості, за допомогою яких, ви зможете краще висловити свою індивідуальність і здійснити особистий вплив на оточуючих. Творча жилка, сила характеру або здібності керівника, які ви демонструєте на зборах, групових дискусіях або у зв’язку із суспільними подіями і діловими переговорами допоможуть вам отримати значну користь із ситуації, що склалася.

Гороскоп для Водоліїв

Зміцнюється впевненість у собі, сила волі, здатність реалізації, розумова рухливість. Фінансові операції протягом тижня, завдяки загостреному чуттю, будуть доведені до успішного завершення. Зростає підтримка співробітників і партнерів. Ви зможете заслужити похвалу від начальства, активно впливати на думку партнерів. Заплануйте на цей період офіційні візити, відвідування вищих й офіційних організацій, переговори і відповідальні виступи.

Гороскоп для Риб

Ви хочете турботи, уваги, розуміння і співчуття. У водночас ви стаєте більш підозрілими і відстороненими. Прагнете усамітнення, з’являється бажання втекти від проблем. Але в цей час кращі обставини для прояву талантів, а для старих проблем знаходяться несподівані рішення. Відчуття реальності слабшає, тому за важливі справи краще не братися, проте цей період сприяє проясненню фактів. Корисно бути на природі, особливо біля водойм – це підвищує тонус, додає душевних сил.