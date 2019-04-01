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Факти / Lifestyle

Що чекає на Україну з президентом Зеленським – астропрогноз

З астрологічної точки зору Україну очікують несподіванки і оновлення, якщо президентом стане Володимир Зеленський.

Що чекає на Україну з президентом Зеленським – астропрогноз

Астрологічний прогноз по лідерах першого туру виборів президента України склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Планета несподіванок і оновлень Уран увійшла в знак Тельця, який характеризує Україну – це і ознаменувало прихід у політику Володимира Зеленського.

Енергію Урана потрібно сприймати сміливо, тоді ця планета дає щасливі зміни.

Прив’язка до старого і консервативному не дає Урану гармонійно впливати на ситуацію.

За словами астролога, у країни є шанс на оновлення із Зеленським.

Читайте: ЦВК – результати виборів 2019 (ОНЛАЙН)

– Україна вийде на новий рівень – у країні оновиться влада і почнеться розвиток у тому руслі, який дозволить людям відчувати себе спокійно і комфортно, – зазначає Марина Скаді.

Володимир Зеленський – Водолій по знаку зодіаку.

Водолій – самостійний і незалежний, знак геніїв й альтруїстів. У Водолії знаходиться Венера, яка показує ставлення до інших людей. Зеленський миролюбна людина, має якості, необхідні для політика: розумний, молодий, харизматичний.

Марс, який показує конкуренцію, війну, дії, агресію, знаходиться у Леві – знак життя, щастя, миру. Володимир здатний закінчити війну і зробити так, аби українці нарешті відчули себе комфортно у рідній країні.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на тиждень для всіх знаком зодіаку.

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