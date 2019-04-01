Сміх продовжує життя, тому треба повеселитися 1 квітня і придумати цікавий розіграш для своїх рідних та близьких, а Факти ICTV допоможуть з ідеями.

Жарти у День сміху це добре, але людей треба робити щасливими та веселими, тому зберігайте межу гумору. Ділимося ідеями, як можна розіграти друзів, колег чи рідних.

Зіпсована річ

Такий жарт зовсім нешкідливий. До цього треба готуватися заздалегідь: візьміть лак для нігтів або тюбик з густим клеєм ПВА і розлийте його на папір, який попередньо змастіть воском. Коли рідина засохне, акуратно виріжте цю пляму по контурах. Таку лакову або клейову наліпку можна використовувати кілька разів з вразливими людьми. Покладіть на нову сорочку чоловіка або на улюблену блузку мами.

Стійке взуття

Приклейте до підлоги на двосторонній скотч домашнє взуття чоловіка, мами або дітей.

Зубна паста

Пластиковий тюбик зубної пасти – це невичерпні можливості для жартів. За допомогою шприца наповніть вміст тюбика сирною масою, сметаною чи майонезом.

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Кольорова посмішка

Посмішка кольору веселки. Додайте на зубну щітку кілька крапель харчового барвника – це не зашкодить здоров’ю, але усіх повеселить.

Живі продукти

Поки всі на роботі, наклейте на всі продукти – очі, які можна придбати в магазинах для рукоділля. Чим більше таких живих продуктів, тим ефект буде кращим.









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Плутанина в офісі

Поміняйте таблички Ч і Ж на дверях вбиралень. Також можна вирізати спідничку із папірця відповідного кольору і наклеїти її на чоловічу фігурку або йдіть вабанк, приклейте на двері вбиральні табличку їдальня, буфет чи тренажерний зал.

Харчова плівка/туалетний папір

Обмотайте монітор комп’ютера дешевим рулоном туалетного паперу або харчовою плівкою.

Кулінарний шедевр

Підготуйте цікаве частування. Візьміть кілька невеликих і однакових за розміром яблук, лимонів, цибулин, картоплин, можна навіть сирих яєць, і полийте їх розтоплених шоколадом. Запропонуйте таке частування 1 квітня колегам і друзям. Тут вже кому що попадеться.

Яєчня

Пожартувати зі смаком: смажені яйця можна зімітувати за допомогою йогурта та персика. На вигляд – не відрізнити, а смак точно не розчарує.

Неочікувана розмова

Увімкніть переадресацію дзвінків і нехай один ваш ждруг, телефонуючи вам, додзвониться до іншого товариша. Також можна увімкнути переадресацію на кількох друзів, перенаправляючи їх на якусь компанію, приміром, салон краси, пошту, зоомагазин чи службу підтримки.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, як жартують 1 квітня про результати виборів президента.