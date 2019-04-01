Розповідаємо про п’ять невдалих розіграшів, які обернулися негативним результатом.

У День сміху слідкуйте за тим, щоб ваші розіграші та жарти були добрими та не псували людям настрій. Факти ICTV зробили підбірку жартів, які мали погані наслідки.

Жарти з шефом

Працівники компанії вирішили пожартувати над своїм керівником: в обідню перерву підсипали йому в каву снодійне. Працівники придумали, що він повинен був заснути, а вони тим часом облиють себе штучною кров’ю, перевернуть меблі в офісі і вкладуть йому в руки закривавлену сокиру.

Він мав прокинутися, вийти зі свого кабінету з сокирою і побачити своїх “мертвих” співробітників. Але план провалився. Йому зателефонувала дружина і сказала, що у неї почалися пологи, він помчав до лікарні, але по дорозі заснув і потрапив в смертельну ДТП.

Спецназ для друга

Чоловік хотів пожартувати над колегою і замовив групу акторів, які мали переодягнутися в спецназ і увірватися в його помешкання. Внаслідок обшуку передбачалося знайти підкинуті наркотики і зброю.

Товариш злякався і напав на акторів, одного важко поранив, стрибнув у машину і зник, а через кілька хвилин його затримали справжні поліцейські. Виявилося, що він був реальним наркодилером.

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Червоний перець

Друзі збиралися на пікнік і один з них вирішив розіграти іншого, приготувавши бутерброд з червоним перцем. Як виявилося, у товариша була алергія на червоний перець, тому у нього набрякло горло і він не зміг дихати. Швидка не встигла приїхати, результат летальний.

Зрада

Дівчина вирішила інсценувати зраду: розкидала одяг на шляху до спальні, поклала манекен в ліжко і чекала коханого. Коли він повернувся додому і побачив всю картину – вихопив пістолет і зробив 9 точних пострілів в голову манекену. Дівчина дивом залишилася жива.

Здивувати друга

Хлопець вирішив пожартувати над своїм старим другом. Він таємно заліз до його будинку, одягнув маску зомбі і причаївся за диваном, щоб налякати.

Але його друг зіпсував сценарій і замість того, щоб злякатися, застосував до жартівника свій електрошокер, розряду якого вистачило, щоб зупинити кардіостимулятор друга.

Жарти та розіграші – чудовий спосіб, щоб повеселити себе та друзів, але іноді безневинні жарти можуть обернутися трагедією, тому чітко окреслюйте межу гумору.

Раніше Факти ICTV писали про те, як святкують День сміху у світі.