Першого квітня світ щороку відзначає День сміху, або День дурня. В одних країнах у цей день влаштовують фестивалі та карнавали, а в інших обмежуються жартами і дрібними “підколами”.

Історія святкування Першого квітня бере початок ще в 16 столітті. У 1563 році Франція перейшла на новий григоріанський календар і почала відзначати прихід нового року 1 січня замість 1 квітня.

Однак деякі люди постійно забували про нововведення, і за традицією продовжували дарувати один одному подарунки. Спочатку над такими людьми жартували, а потім вирішили постійно дарувати 1 квітня один одному подарунки або влаштовувати цікаві сюрпризи.

Франція

Перше квітня у Франції часто називають “рибним”. Річ у старому жарті, коли на спину людини за допомогою маленького гачка потрібно було прикріпити рибу – картонну або пластикову. Згідно з легендою, колись один чоловік вирішив пожартувати над рибалками. Він накидав їм у річку копченого оселедця і сказав: Ось вам рибка на перше квітня!

Шотландія

Дню дурня присвячують цілих два дні. Обманутого шотландця у цей день називають “роззявою”. Друге квітня у країні неофіційно називають Днем хвоста через традицію підкладати один одному на стілець кнопки, а також спеціальні мішки з непристойними звуками.

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Англія

День дурня святкують виключно до 12 години дня, а ошукану людину називають “бовдуром”. Однак жарти у британців дуже легкі та швидше нагадують дитячі пустощі.

США

Давніх традицій, пов’язаних із Днем дурня, у США немає. Найчастіше американці попадаються на прості трюки про розв’язані шнурки чи скасування занять у школі. Незважаючи на це, саме в Америці був один із найвідоміших розіграшів. У 1835 році в нью-йоркській газеті опублікували оголошення про винахід телескопа, через який можна побачити мешканців Місяця, які “виглядають як мавпи, тільки з крилами”.

Україна

В Одесі щорічно влаштовують фестиваль Гуморина. Люди переодягаються у карнавальні костюми, дивляться концерт і парад команд КВК. Крім того, на честь свята влада міста оголошує цей день вихідним.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали, як жартують 1 квітня про результати виборів президента.