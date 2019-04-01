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Факти / Lifestyle

Які свята відзначатимуть українці у квітні

Які свята чекають на українців у квітні – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Які свята відзначатимуть українці у квітні

У квітні на українців чекає чимало свят, які не відзначаються на державному рівні, проте мають велике значення для людей різних професій.

  • 1 квітня – День сміху (День дурня), Міжнародний день птахів;
  • 4 квітня – Міжнародний день інтернету;
  • 7 квітня – Всесвітній день здоров’я;
  • 12 квітня – Всесвітній день авіації та космонавтики;
  • 15 квітня – День працівників кримінального розшуку України;
  • 17 квітня – День працівників пожежної охорони України;
  • 18 квітня – День заснування Товариства Червоного Хреста в Україні;
  • 20 квітня – Міжнародний день цирку (третя субота квітня);
  • 23 квітня – Всеукраїнський день психолога;
  • 27 квітня – Міжнародний день ветеринарного лікаря (остання субота квітня);
  • 30 квітня – День прикордонника.

У квітні православні християни будуть святкувати Великдень. Та це не єдине релігійне свято цього місяця, про яке варто пам’ятати.

  • 6 квітня – Субота 4-ї седмиці Великого посту;
  • 7 квітня, неділя – Благовіщення Пресвятої Богородиці;
  • 20 квітня – Лазарева субота;
  • 21 квітня, неділя – Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя);
  • 27 квітня, субота – закінчення Великого посту;
  • 28 квітня, неділя – Великдень або Світле Христове Воскресіння;
  • 29 квітня – початок Пасхальної седмиці.

Вихідні на державному рівні будуть з 27 по 29 квітня. Оскільки Великдень – це неділя, то вихідний день переносять на понеділок. 30 квітня та 1 травня українці також будуть відпочивати. Однак, вихідний за 30 квітня доведеться відпрацювати у суботу 11 травня.

Читайте: Державні свята України – календар на 2019 рік

Раніше Факти ICTV писали про те, куди поїхати на великодні вихідні у Європі.

Фото: Unsplash

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