Які свята чекають на українців у квітні – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
У квітні на українців чекає чимало свят, які не відзначаються на державному рівні, проте мають велике значення для людей різних професій.
- 1 квітня – День сміху (День дурня), Міжнародний день птахів;
- 4 квітня – Міжнародний день інтернету;
- 7 квітня – Всесвітній день здоров’я;
- 12 квітня – Всесвітній день авіації та космонавтики;
- 15 квітня – День працівників кримінального розшуку України;
- 17 квітня – День працівників пожежної охорони України;
- 18 квітня – День заснування Товариства Червоного Хреста в Україні;
- 20 квітня – Міжнародний день цирку (третя субота квітня);
- 23 квітня – Всеукраїнський день психолога;
- 27 квітня – Міжнародний день ветеринарного лікаря (остання субота квітня);
- 30 квітня – День прикордонника.
У квітні православні християни будуть святкувати Великдень. Та це не єдине релігійне свято цього місяця, про яке варто пам’ятати.
- 6 квітня – Субота 4-ї седмиці Великого посту;
- 7 квітня, неділя – Благовіщення Пресвятої Богородиці;
- 20 квітня – Лазарева субота;
- 21 квітня, неділя – Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя);
- 27 квітня, субота – закінчення Великого посту;
- 28 квітня, неділя – Великдень або Світле Христове Воскресіння;
- 29 квітня – початок Пасхальної седмиці.
Вихідні на державному рівні будуть з 27 по 29 квітня. Оскільки Великдень – це неділя, то вихідний день переносять на понеділок. 30 квітня та 1 травня українці також будуть відпочивати. Однак, вихідний за 30 квітня доведеться відпрацювати у суботу 11 травня.
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