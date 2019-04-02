Чистий четвер в 2019 році настане за три дні до Великодня – 25 квітня. Факти ICTV розкажуть про прикмети і традиція в цей день.

Чистий четвер у 2019 році настане за три до Великодня – 25 квітня.

За біблійними переказами за 3 дні до розп’яття Ісус зібрав своїх 12 апостолів на Таємну вечерю. Того вечора він омив ноги всім, хто зібрався і розділив з ними хліб і вино. Адже Христос сам навчав що потрібно жити смиренно і любити ближнього.

Саме під час Таємної вечері Ісус розповів своїм учням, що незабаром його зрадять.

В ніч з четверга на п’ятницю Іуда продав Ісуса за 30 срібняків.

Читайте: Укрзалізниця призначила додаткові потяги на великодні свята

У Чистий четвер у православних християн прийнято митися. Однак робити це варто не ввечері, а до сходу сонця. Вмивати обличчя потрібно зі срібного посуду, підійде навіть ложка. Предки вважали, що це допомагає очищатися.

Також прийнято ретельно прибиратися в будинках і три рази перераховувати всі гроші – до сходу, в полудень і після заходу сонця.

Мабуть, головною традицією на Чистий четвер залишається випічка пасок і фарбування яєць.

Тісто прийнято ставити в четвер з ранку, а ввечері після молитви потрібно братися до випічки.

Також є прикмета, що від якості випічки залежить, яким буде рік. Пишні паски – щастя і благополуччя, а черстві обіцяють хвороби і бідність.

Раніше Факти ICTV зібрали для вас кілька варіантів, порад та готових маршрутів подорожей у Європі на великодні вихідні.