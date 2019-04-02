Яким буде 2 квітня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День вельми сприяє активній розумовій праці, різного роду освітніх заходів, може вдаватися в тому числі і вивчення високих технологій, складних комплексних наук — наприклад, генетика, нанотехнології або космонавтика.

Активність і рухливий спосіб життя вітаються, будь-який рух від просто прогулянки поруч з будинком до виїзду за місто на природу піде на користь.

Вдалими можуть бути вирішення питань, що стосуються транспорту і нерухомості.

Бажано сьогодні знайти час для процедур, що відносяться до здоров’я, і досить ефективною може виявитися терапія, спрямована на омолодження тіла і організму в цілому.

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А ось дії, пов’язані зі стартом нових проектів або вирішенням судових питань, можуть бути не на висоті.

Також бажано звернути увагу на свій емоційний стан – можуть виникати конфліктні ситуації, по можливості намагайтеся не допускати спілкування з роздратованими людьми.

Важливо стежити за своїм станом, а активність поєднувати з відпочинком, щоб не перегоріти.

Сьогодні сприятливо стригти волосся.

Раніше Факти ICTV писали, як сподобатися роботодавцеві на співбесіді, знаючи його знак зодіаку.

Джерело: Telegram канал Astro.Expert.