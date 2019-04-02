Весна вже в повному розпалі, а це означає, що концертний сезон також набирає обертів. Факти ICTV розкажуть, куди піти в квітні.

Кияни в квітні зможуть сходити на концерт Apparat або In Flames або насолодитися всіма улюбленою LP.

Також можна відвідати виступ коміка Ділана Морана.

Читайте: She Wants Revenge вперше виступлять у Києві

Факти ICTV підготували список найкращих заходів березня.

Peter Bence

Stereo Plaza

2 квітня, 20.00

Вартість: 590-4000 грн

Придбати квитки можна тут

Peter Bence є всесвітньо відомим віртуозним піаністом, художником-постановником, композитором і продюсером.

Він встановив Світовий рекорд Гіннеса як піаніст-рекордсмен за швидкістю повторюваного натискання однієї клавіші – 765 нот за хвилину.

Він підкорив мережу своїми фортепіанними аранжуваннями Майкла Джексона.

Тільки минулого року він виступив в 20 країнах, відкрив BBC’s Proms In The Park 2017 у Гайд-парку в Лондоні, а зараз порадує і киян.

Kovacs

Stereo Plaza

4 квітня, 20.00

Вартість: 590-4000 грн

Придбати квитки можна тут

Історія джазу налічує десятки оксамитових голосів, але в рядах всесвітньо відомих виконавців жанру давно не було поповнення. Виправить це непорозуміння новоспечена зірка джаз-сцени Шерон Ковакс, яку вже називають новою Біллі Холідей і порівнюють з великими Portishead.

Її перше знайомство з українськими шанувальниками урочисто відбулося восени минулого року, але в перших числах квітня Шерон приїде з повним складом групи Kovacs і оркестровою секцією на додачу.

Detach

Atlas

6 квітня, 20.00

Вартість: 330-950 грн

Придбати квитки можна тут

Рік тому Detach вийшли на сцену в супроводі симфонічного оркестру, щоб продемонструвати фанатам, наскільки різноманітною може бути їхня музика.

Наступний рік гурт працював в студії над записом нового, третього за рахунком, альбому D.R.A.M.A , який вийшов 30 листопада 2018 року.

Фанати вже послухали лонгплей в інтернеті, але якщо ви хочете почути улюблений колектив наживо, то не пропустіть виступ Detach 6 квітня в столичному клубі Atlas.

Крім того, на концерті гурт представить новий музичний кліп, режисером якого став фронтмен колективу Олексій Веренчик.

Epolets

Atlas

7 квітня, 19.00

Вартість: 340-800 грн

Придбати квитки можна тут

Одеські рок-н-рольщики, діти моря і викрадачі жіночих сердець Epolets повертаються в столицю після тривалої відпустки.

Гурт дуже сумував за шанувальниками, але всім творчим людям іноді потрібен відпочинок – розібратися з думками та сублімувати енергію для нових музичних релізів.

Тур по містах України закінчиться 7 квітня в київському клубі Atlas. На фірмовій рок-дискотеці пролунають не тільки найкращі хіти з дискографії Epolets, але й нова пісня, назву якої тримають в секреті.

Kyiv Music Days 2019

НСК Олімпійський

12-14 квітня, 14.00

Вартість: від 540 грн

Придбати квитки можна тут

З 12 по 14 квітня на території НСК Олімпійський пройде міжнародний форум концертної індустрії Kyiv Music Days 2019!

Ключове завдання організаторів заходу полягає в розвитку музичної сцени та шоу-бізнесу в Україні.

Це наймасштабніший спеціалізований захід для працівників індустрії, які розкажуть про реальний стан речей в музичній сфері.

Протягом трьох днів в Олімпійському проходитимуть лекції, майстер-класи, семінари та дискусії між українськими і зарубіжними фахівцями.

Apparat

Secret Place

12 квітня, 20.00

Вартість: 250 грн

Придбати квитки можна тут

Німецький електронний музикант Саша Ринг з проектом Apparat повертається до Києва, щоб допомогти столичним меломанам прокинутися від зимової сплячки.

Хтось ще пам’ятає неймовірний виступ дуету Moderat на вертолітному майданчику і бажає продовження музичного банкету. Інші втомились від техно-вечірок, а тому згадують фразу Саші Рингу техно – це нудно, і, готуються до його гіпнотично-мелодійних сетів.

Івент пройде в секретній локації, яка стане відома власникам квитків незадовго до концерту.

T-Fest

Stereo Plaza

12 квітня, 20.00

Вартість: 650-2200 грн

Придбати квитки можна тут

Кирило Незборецький aka T-Fest – 20-річний виходець з міста Чернівці, який привернув увагу реп-аудиторії після виходу дебютного 0372.

На представника нової реп-школи відразу вийшли артисти з культового хіп-хоп об’єднання Газгольдер. Невдовзі T-Fest вже підписав з лейблом контракт і випустив записаний спільно з репером Скріптонітом трек Ламбада.

Ніякого хайпа та скандалів – в індустрії Кирила цікавить виключно музика, тому 12 квітня чекаємо повернення T-Fest на батьківщину з великим сольним концертом в Києві.

NDT2: Nederlands Dans Theater

Жовтневий Палац

13 квітня, 19.00

Вартість: 280-3200 грн

Придбати квитки можна тут

Одне з семи чудес в світі хореографії та культурний феномен Нідерландів. NDT (Nederlands Dans Theater) в рамках чергового всесвітнього турне вперше приїдуть з концертом до Києва, де за один вечір покажуть відразу чотири балетних номери!

NDT2 – це молоді танцюристи, але якщо вірити критикам з The New York Times, то вистачить п’яти хвилин, щоб закохатися в них раз і назавжди.

Над програмою працювали п’ять найкращих хореографів світу, тому виступ 13 квітня в Жовтневому палаці – це must have для всіх шанувальників танцювального мистецтва.

LP

Палац Спорту

14 квітня, 19.00

Вартість: 999-3999 грн

Придбати квитки можна тут

Колись Лаура Перголіцці, відома фанатам під творчим псевдонімом LP, була автором пісень для найзнаменитіших поп-виконавців світу: Rihanna, Beyonce, The Veronicas, Backstreet Boys і багатьох інших. Але володіючи вражаючим талантом і чуттєвістю, сольна кар’єра Лаури злетіла на вершину хіт-парадів з неймовірною швидкістю.

Їй знадобилося всього два роки, щоб стати улюбленою поп-рок-співачкою України, про що свідчить її минулий виступ в Палаці Спорту, який запалив вогонь в серцях кількох тисяч фанатів.

14 квітня LP повертається з улюбленими хітами і новими піснями.

Ділан Моран

Жовтневий Палац

17 квітня, 20.00

Вартість: 900-2000 грн

Придбати квитки можна тут

Ділан Моран – один з найвідоміших standup-коміків світу. За ним намертво закріпився образ нервового, розпатланого і вічно п’яного ірландця, який на сцені намагається одночасно закурити сигарету, випити келих вина і розсмішити глядачів своїми екзистенційними історіями.

Велику любов це амплуа здобуло завдяки серіалу Книжкова крамниця Блека, але з моменту виходу останньої серії пройшли роки, а Ділана Морана все ще люблять і чекають з виступами.

В Україні він виступить в рамках Київського міжнародного тижня стендап-комедії і туру з новою програмою Dr. Cosmos.

Концерт проходитиме англійською мовою.

Bullet For My Valentine

Stereo Plaza

22 квітня, 20.00

Вартість: 1399-2199 грн

Придбати квитки можна тут

Bullet For My Valentine виступили в Україні минулого літа на фестивалі ZaxidFest, але вірні шанувальники сподівалися, що рано чи пізно їх музичні кумири повернуться з великим сольним концертом.

22 квітня одна з найкрутіших металкорових команд Туманного Альбіону BFMV вперше виступить в Києві. Готуйтеся почути улюблені хіти та пісні з найсвіжішого релізу в дискографії гурту – лонгплея Gravity 2016 року.

Bahroma

Atlas

24 квітня, 19.00

Вартість: 350 грн

Придбати квитки можна тут

У 2018 році Bahroma випустили четвертий студійний альбом ДІМ і презентували його в п’яти найбільших містах України. Але цієї весни музиканти планують розширити географію своїх виступів.

Повний Тур ДІМ – це наймасштабніший тур в історії колективу. Цього разу музика Bahroma прозвучить не тільки в Україні, але і в Європі.

Accept з оркестром НАОНІ

Палац Україна

25 квітня, 19.00

Вартість: 950 – 4000 грн

Придбати квитки можна тут

Легендарна і перша німецька хеві-метал команда Accept з симфонічнім оркестром виступили в Києві.

Ветерани хеві-метала зіграють головні хіти з сімфонічнім оркестром.

За 40 років Існування Accept, група встигла чотири рази розпастися и кілька разів змінити склад, але при цьому записати 15 студійніх альбомів, деякі з якіх вважаються класикою жанру.

Метал в стилі “робітничий клас”, рифи як у AC/DC и прихильність до Motorhead. Незважаючі на це, Accept не втрачають власного стилю.

In Flames

Stereo Plaza

29 квітня, 20.00

Вартість: 1090 – 5500 грн

Придбати квитки можна тут

Піонери мелодійного дез-металу зі Швеції, In Flames, їдуть до українських фанатів з новим альбомом.

I, The Mask вийшов 1 березня і став 13 студійною платівкою In Flames.

Натхненням для створення альбому, за словами фронтмена Андерса Фріден, стало його життя і світ, який змінюється через неоднозначні події.

Раніше Факти ICTV публікували 10 найочікуваніших концертів 2019 року.