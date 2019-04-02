Факти ICTV зібрали кращі рецепти пасок на Великдень 2019.

Сирна паска (без випікання)

5 круто зварених яєць,

200 г м’якого вершкового масла,

200 г сметани,

1 склянка цукру

близько 1 кг перетертого на ситі свіжого жирного сиру.

Розітріть жовтки, вершкове масло, сметану, цукор та сир. Додайте ванільний цукор та півсклянки родзинок (чи цукатів). Вимішавши, викладіть у вологу марлю і помістіть у якусь форму під гніт, щоб стікала сироватка. Форму залиште на дві доби в холодному місці, потім обережно вийміть паску і зробіть зверху хрест із родзинок. Раніше такі паски виготовляли у спеціальних розбірних дерев’яних формах, їх денце мало заглиблення у формі хреста, котрий відбивався на готовій пасці. Час приготування — 20 хв.

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Паска заварна

5 склянок борошна,

9,5 склянок молока,

7 жовтків,

б склянок цукру,

100 г дріжджів,

600 г вершкового масла,

сіль, ванілін.

Борошно заварити гарячим молоком. Як охолоне, додати розтерті з половиною норми цукру жовтки, дріжджі, розведені в півсклянки молока. Замісити густе тісто, потроху досипаючи борошно, дати підійти, додати решту цукру, трохи солі й ваніліну, вимісити, додати вершкове масло, ще раз вимісити і покласти у форму. Коли тісто підніметься, випікати в духовці.

Паска сирна з горіхами

сир – 1 кг,

яйця — 4 шт.,

ваніль, цукор — 1 скл.,

масло — 100 г,

горіхи подрібнені — 2 скл.

Сир протерти крізь сито, додати цукор, ваніль, яйця, масло, добре перемішати. Волоські горіхи підсмажити, подрібнити, перемішати з сиром, додати вершки або сметану, викласти у форму і поставити під прес.

Паска з родзинками

800 г борошна,

200 г вершкового масла,

200 г цукру,

1 скл. молока,

5 яєць,

50 г свіжих дріжджів,

200 г родзинок, сіль.

Розтопити масло, влити гаряче молоко, додати цукор, сіль. Перемішати і охолодити до температури парного молока, після чого всипати борошно, влити розведені в невеликій кількості молока спінені дріжджі, ретельно перемішати. Поставити в тепле місце. Коли підійде, додати 5 жовтків, 5 збитих у стійку піну білків, родзинки та вимішати. Тісто покласти у гарно змащену маслом і посилану борошном форму, заповнивши її до половини. Коли тісто підніметься в рівень з краями форми, випікати при температурі 180° до готовності.

Паска шоколадна

1 кг сиру,

400 г вершкового масла,

2 склянки густої сметани,

1 склянку цукру,

1 склянку вершків,

200 г шоколаду,

4 яєчні жовтки,

2 яєчні білки,

ванілін

Протерти сир через сито, змішати з вершковим маслом і густою сметаною. Потім змішати цукор з вершками і шоколадом, натертим на дрібній терці, додати ванілін.

Розмішувати доти, доки не залишиться крупинок шоколаду. Шоколадну масу змішати з сиром, добре розтерти. Збити густі вершки і яєчні білки, з’єднати з приготовленим сиром. Додати дрібно нарізані цукати та родзинки. Все перемішати, викласти у пасочницю, накрити кришкою, покласти гніт і поставити на добу в холодне місце.

Раніше Факти ICTV писали, що не можна святити в церкві на Великдень.