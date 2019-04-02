Факти ICTV зібрали кращі рецепти пасок на Великдень 2019.
Сирна паска (без випікання)
- 5 круто зварених яєць,
- 200 г м’якого вершкового масла,
- 200 г сметани,
- 1 склянка цукру
- близько 1 кг перетертого на ситі свіжого жирного сиру.
Розітріть жовтки, вершкове масло, сметану, цукор та сир. Додайте ванільний цукор та півсклянки родзинок (чи цукатів). Вимішавши, викладіть у вологу марлю і помістіть у якусь форму під гніт, щоб стікала сироватка. Форму залиште на дві доби в холодному місці, потім обережно вийміть паску і зробіть зверху хрест із родзинок. Раніше такі паски виготовляли у спеціальних розбірних дерев’яних формах, їх денце мало заглиблення у формі хреста, котрий відбивався на готовій пасці. Час приготування — 20 хв.
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Паска заварна
- 5 склянок борошна,
- 9,5 склянок молока,
- 7 жовтків,
- б склянок цукру,
- 100 г дріжджів,
- 600 г вершкового масла,
- сіль, ванілін.
Борошно заварити гарячим молоком. Як охолоне, додати розтерті з половиною норми цукру жовтки, дріжджі, розведені в півсклянки молока. Замісити густе тісто, потроху досипаючи борошно, дати підійти, додати решту цукру, трохи солі й ваніліну, вимісити, додати вершкове масло, ще раз вимісити і покласти у форму. Коли тісто підніметься, випікати в духовці.
Паска сирна з горіхами
- сир – 1 кг,
- яйця — 4 шт.,
- ваніль, цукор — 1 скл.,
- масло — 100 г,
- горіхи подрібнені — 2 скл.
Сир протерти крізь сито, додати цукор, ваніль, яйця, масло, добре перемішати. Волоські горіхи підсмажити, подрібнити, перемішати з сиром, додати вершки або сметану, викласти у форму і поставити під прес.
Паска з родзинками
- 800 г борошна,
- 200 г вершкового масла,
- 200 г цукру,
- 1 скл. молока,
- 5 яєць,
- 50 г свіжих дріжджів,
- 200 г родзинок, сіль.
Розтопити масло, влити гаряче молоко, додати цукор, сіль. Перемішати і охолодити до температури парного молока, після чого всипати борошно, влити розведені в невеликій кількості молока спінені дріжджі, ретельно перемішати. Поставити в тепле місце. Коли підійде, додати 5 жовтків, 5 збитих у стійку піну білків, родзинки та вимішати. Тісто покласти у гарно змащену маслом і посилану борошном форму, заповнивши її до половини. Коли тісто підніметься в рівень з краями форми, випікати при температурі 180° до готовності.
Паска шоколадна
- 1 кг сиру,
- 400 г вершкового масла,
- 2 склянки густої сметани,
- 1 склянку цукру,
- 1 склянку вершків,
- 200 г шоколаду,
- 4 яєчні жовтки,
- 2 яєчні білки,
- ванілін
Протерти сир через сито, змішати з вершковим маслом і густою сметаною. Потім змішати цукор з вершками і шоколадом, натертим на дрібній терці, додати ванілін.
Розмішувати доти, доки не залишиться крупинок шоколаду. Шоколадну масу змішати з сиром, добре розтерти. Збити густі вершки і яєчні білки, з’єднати з приготовленим сиром. Додати дрібно нарізані цукати та родзинки. Все перемішати, викласти у пасочницю, накрити кришкою, покласти гніт і поставити на добу в холодне місце.
Раніше Факти ICTV писали, що не можна святити в церкві на Великдень.