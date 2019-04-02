Сьогодні всі Світлани відзначають свої іменини. Факти ICTV підготували привітання, щоб ви змогли привітати знайомих Світлан.
Факти ICTV підготували привітання з Днем ангела Світлани у прозі і смс.
Вітання з Днем Світлани у прозі
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Бажаю тобі, дорога Світлано, завжди світитися від щастя! Нехай всі бажання збуваються, адже ти цього гідна! Нехай у твоїй родині панують мир і любов, а на роботі панують успіх і порядок! Залишайся собою, отримуй задоволення від життя і впевнено крокуй тільки вперед!
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Мила Світлано, вітаю тебе від щирого серця. Бажаю медового щастя і солодких поцілунків, міцних обіймів і вірних надій. Нехай життя твоє буде сповнене щасливими світанками і сонячним настроєм, красивими заходами і неймовірною радістю душі.
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Сьогодні твій День Ангела – уважного небесного покровителя. Його не можна побачити на власні очі, але можна зрозуміти з тих життєвих змін, які, як нам здається, відбулися зовсім випадково. Воля випадку завжди в руках ангела і я тобі бажаю щиро вірити в його силу і твердо, впевнено йти по життю, пам’ятаючи про його опіку.
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Дорога Світлано, я тебе вітаю і бажаю завжди бути щасливою. Світлано, нехай добра надія серця освітлює твій шлях до добробуту, нехай тебе постійно оточує турбота рідних і любов. Бажаю тобі, Світланко, здоров’я, матеріальних благ і багатства внутрішнього світу, великих успіхів і тільки чудового настрою.
СМС-привітання з Днем Світлани
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В День Ангела Світлани, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
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Сьогодні настали іменини
У Світлани, найкращої дівчини!
І я тебе, красуне, вітаю,
Любові тобі і радості бажаю.
Нехай багато щастя в цьому житті чекає,
Нехай Господь мріям тебе вінчає.
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Світлана! З днем ангела вітаєм,
Всього найкращого бажаєм!
Ти сама красива й така величава,
Чекають в житті тебе лаври та слава!
Що ще сьогодні побажати?
Звичайно мудрість осягати!
Хай буде життя для тебе прекрасне,
А небо завжди буде світле та ясне!
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Ти Світлана наше чудо,
В світі кращої нема.
Добра ти і благородна,
І красива і мила.
З іменинами вітаєм,
І бажаєм ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!
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