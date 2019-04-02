Сьогодні всі Світлани відзначають свої іменини. Факти ICTV підготували привітання, щоб ви змогли привітати знайомих Світлан.

Факти ICTV підготували привітання з Днем ангела Світлани у прозі і смс.

Вітання з Днем Світлани у прозі

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Бажаю тобі, дорога Світлано, завжди світитися від щастя! Нехай всі бажання збуваються, адже ти цього гідна! Нехай у твоїй родині панують мир і любов, а на роботі панують успіх і порядок! Залишайся собою, отримуй задоволення від життя і впевнено крокуй тільки вперед!

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Мила Світлано, вітаю тебе від щирого серця. Бажаю медового щастя і солодких поцілунків, міцних обіймів і вірних надій. Нехай життя твоє буде сповнене щасливими світанками і сонячним настроєм, красивими заходами і неймовірною радістю душі.

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Сьогодні твій День Ангела – уважного небесного покровителя. Його не можна побачити на власні очі, але можна зрозуміти з тих життєвих змін, які, як нам здається, відбулися зовсім випадково. Воля випадку завжди в руках ангела і я тобі бажаю щиро вірити в його силу і твердо, впевнено йти по життю, пам’ятаючи про його опіку.

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Дорога Світлано, я тебе вітаю і бажаю завжди бути щасливою. Світлано, нехай добра надія серця освітлює твій шлях до добробуту, нехай тебе постійно оточує турбота рідних і любов. Бажаю тобі, Світланко, здоров’я, матеріальних благ і багатства внутрішнього світу, великих успіхів і тільки чудового настрою.

СМС-привітання з Днем Світлани

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В День Ангела Світлани, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

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Сьогодні настали іменини

У Світлани, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю.

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.

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Світлана! З днем ангела вітаєм,

Всього найкращого бажаєм!

Ти сама красива й така величава,

Чекають в житті тебе лаври та слава!

Що ще сьогодні побажати?

Звичайно мудрість осягати!

Хай буде життя для тебе прекрасне,

А небо завжди буде світле та ясне!

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Ти Світлана наше чудо,

В світі кращої нема.

Добра ти і благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

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