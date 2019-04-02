День ангела Світлани відзначають тричі на рік – 26 лютого, 2 квітня і 16 листопада. Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Світлани для друзів і родичів.

Слов’янське ім’я Світлана означає світла або наповнена світлом.

За старим церковним календарем іменини Светлан відзначали 13 лютого.

Також це день пам’яті Світлани Палестинської, яка жила в V столітті. Вона хотіла присвятити себе Богу і пішла від людей на шість років. У цей період вона дотримувалася суворого посту, молилася і змогла досягти найбільшого духовного рівня.

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У православному календарі пишуть ім’я Фотинія. Раніше дівчат називали саме так.

Листівки та привітання з Днем Світлани

























З Днем Світлани: привітання та листівки / 6 фотографий

Світлана! З днем ангела вітаєм,

Всього найкращого бажаєм!

Ти сама красива й така величава,

Чекають в житті тебе лаври та слава!

Що ще сьогодні побажати?

Звичайно мудрість осягати!

Хай буде життя для тебе прекрасне,

А небо завжди буде світле та ясне!

***

Усе найкраще, світле, гарне,

Бажаю щиро, я тобі Світлана!

Везіння, успіху, таланту,

Щастя, радості й кохання!

***

Наче зіронька у небі,

Ви прекрасна повсякчас.

Ви, Світлана, наша люба,

Завжди радуєте нас.

Хочем побажать сьогодні

В цей святковий для Вас час,

Море радості й кохання,

Поцілунок – ось для Вас!

***

В День Ангела Світлани, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Ти Світлана наше чудо,

В світі кращої нема.

Добра ти і благородна,

І красива і мила.

З іменинами вітаєм,

І бажаєм ми в цей день:

Будь кохана і щаслива,

Гарних шлем тобі пісень!

Раніше Факти ICTV писали, які будуть церковні свята у 2019 році.

Фото: dreamstime