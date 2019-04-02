День ангела Світлани відзначають тричі на рік – 26 лютого, 2 квітня і 16 листопада. Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем Світлани для друзів і родичів.
Слов’янське ім’я Світлана означає світла або наповнена світлом.
За старим церковним календарем іменини Светлан відзначали 13 лютого.
Також це день пам’яті Світлани Палестинської, яка жила в V столітті. Вона хотіла присвятити себе Богу і пішла від людей на шість років. У цей період вона дотримувалася суворого посту, молилася і змогла досягти найбільшого духовного рівня.
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У православному календарі пишуть ім’я Фотинія. Раніше дівчат називали саме так.
Листівки та привітання з Днем Світлани
Світлана! З днем ангела вітаєм,
Всього найкращого бажаєм!
Ти сама красива й така величава,
Чекають в житті тебе лаври та слава!
Що ще сьогодні побажати?
Звичайно мудрість осягати!
Хай буде життя для тебе прекрасне,
А небо завжди буде світле та ясне!
***
Усе найкраще, світле, гарне,
Бажаю щиро, я тобі Світлана!
Везіння, успіху, таланту,
Щастя, радості й кохання!
***
Наче зіронька у небі,
Ви прекрасна повсякчас.
Ви, Світлана, наша люба,
Завжди радуєте нас.
Хочем побажать сьогодні
В цей святковий для Вас час,
Море радості й кохання,
Поцілунок – ось для Вас!
***
В День Ангела Світлани, бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
***
Ти Світлана наше чудо,
В світі кращої нема.
Добра ти і благородна,
І красива і мила.
З іменинами вітаєм,
І бажаєм ми в цей день:
Будь кохана і щаслива,
Гарних шлем тобі пісень!
Раніше Факти ICTV писали, які будуть церковні свята у 2019 році.
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