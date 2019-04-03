Bitcoin після тривалого падіння виріс більше ніж на 20%. Експерти гадають про причини.

2 квітня вартість bitcoin здійснила сильний стрибок угору – одразу на 20%. До цього криптовалюта переживала тривалий період падіння.

Станом на 3 квітня bitcoin здорожчав вже на 22,9% і продається за 5,09 тисячі доларів за одиницю. Разом із bitcoin пішли вгору й інші криптовалюти.

Аналітики поки тільки роблять припущення щодо причин. Так, можливо, до зростання вартості bitcoin призвели технічні фактори, як-то одночасне спрацювання на “купівлю” автоматів значної кількості торговців криптовалютою.

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Також викликати різкий стрибок у ціні могла “занадто велика передбачуваність ринку традиційних валют”, вважають експерти.

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