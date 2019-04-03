Яким буде 3 квітня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

День дуже складний з точки зору емоцій. Конфліктні ситуації можуть виникати буквально на рівному місці.

Сьогодні бажано не планувати і починати щось важливе.

Краще зайнятися поточними справами, наприклад, навести лад у будинку.

Час підходить для завершення проектів, але ще краще розібрати завали і визначити, від чого пора позбавлятися.

Читайте: Фінансовий гороскоп на 2019 рік для всіх знаків зодіаку

Несприятливо: підстригання нігтів, надягання нового одягу і прикрас, стрижка волосся, початок поїздок і подорожей.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на тиждень для всіх знаком зодіаку.