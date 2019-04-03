Сьогодні, 3 квітня, майже по всій території України буде хмарно з проясненнями, лише на сході країни дощитиме.
У західних та північних областях погода буде хмарною з проясненнями. Температура повітря прогріється від 7° до 11° вдень та від 1° до – 2° вночі. Лише у Закарпатській області вдень 13°…15°, а вночі 3°…5°.
У центрі та на півдні також буде хмарно з проясненнями. Температура вдень 7°…10°, а вночі 1°…- 2°.
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На сході країни пройде дощ та мокрий сніг, температура вдень 4°…7°, а вночі 2°…- 1°.
Раніше Факти ICTV писали, що у квітні середня мiсячна температура повітря становитиме 9-12°.
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