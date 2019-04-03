PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Погода в Україні на сьогодні, 3 квітня (КАРТА)

Сьогодні, 3 квітня, майже по всій території України буде хмарно з проясненнями, лише на сході країни дощитиме.

Погода в Україні на сьогодні, 3 квітня (КАРТА)

У західних та північних областях погода буде хмарною з проясненнями. Температура повітря прогріється від 7° до 11° вдень та від 1° до – 2° вночі. Лише у Закарпатській області вдень 13°…15°, а вночі 3°…5°.

У центрі та на півдні також буде хмарно з проясненнями. Температура вдень 7°…10°, а вночі 1°…- 2°.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 3 квітня

На сході країни пройде дощ та мокрий сніг, температура вдень 4°…7°, а вночі 2°…- 1°.

Раніше Факти ICTV писали, що у  квітні середня мiсячна температура повітря становитиме 9-12°.

Джерело: Укргідрометцентр

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка