7 квітня всі православні християни відзначатимуть свято Благовіщення.

Благовіщення є неперехідних свят і завжди відзначається 7 квітня.

Саме в цей день Діві Марії явився архангел Гавриїл і повідомив, що вона стане матір’ю Сина Божого.

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Ця дата є третьою за значенням після Великодня і Різдва.

Прикмети на Благовіщення

– У цей день всі селяни уважно стежили за погодою, і, якщо був дощ, то це віщувало хороший урожай жита, а якщо гроза, то горіхів.

– Рибалки вірили, що якщо на Благовіщення буде дощова погода, то весь рік буде хороший улов.

– У цей день заборонено сваритися. За віруваннями, як проведеш Благовіщення, таким буде і весь рік.

– Якщо в цей день буде вітер, іній і туман, тоді згідно з повір’ями це обіцяє хороший врожай на весь рік.

– Також були прикмети і на майбутню зиму. Якщо ластівки не з’являлися, тоді очікується холодна зима.

– Якщо перед і в день свята купували новий одяг, то його не можна в цей день приміряти, інакше, він швидко зіпсується і порветься.

Раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2019 рік.