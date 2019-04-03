У КПІ через еротичну фотосесію студенток фізико-математичного факультету розгорівся справжній секс-скандал. Реакція громадськості, а також коментарі організаторів конкурсу і самих дівчат – далі у матеріалі.

Що сталося

Студентки фізико-математичного факультету КПІ імені Ігоря Сікорського (КПІ) знялися у відвертій фотосесії для конкурсу краси. Також вони зняли відвертий промо-ролик, який був опублікований на YouTube.

На кадрах дівчата постали в образі дияволиць з батогами, наручниками і в еротичній білизні. Фотосесія зроблена у стилі садо-мазо.

Знімки опублікували на сторінці Fmfstudrada у соціальній мережі Instagram. Варто зазначити, що через суспільний резонанс зараз фотографії недоступні в акаунті, як і відео на YouTube. Швидше за все вони були видалені організаторами конкурсу. А одна з учасниць фотосесії через скандал навіть видалила свій акаунт в Instagram.

Реакція

Якщо врахувати, що деякі з учасник фотосесії були неповнолітніми, легко уявити, якою була реакція громадськості.

Народний депутат Ірина Суслова виклала на своїй сторінці гнівний коментар і заявила, що до Міністерства освіти і ректорату КПІ будуть відправлені депутатські запити з проханням дати пояснення стосовно інциденту.

– Університет з елементами порнографії! Вчора всі люди зі здоровим глуздом були шоковані фото, які у мережу виклала студрада КПІ ім. Ігоря Сікорського, яка влаштувала так званий конкурс краси, де під час фотосесії дівчат знімали майже оголеними у вульгарних позах у стилі садо-мазо … Тому направляю депутатське звернення до Міністерства освіти і ректорату КПІ, розраховуючи почути у відповідь пояснення, як таке стало можливим і що має намір робити адміністрація, – написала нардеп.

Багато користувачів мережі погодилися з такою думкою і негативно відреагували на фотосесію.













Садо-мазо і еротична білизна: конкурс краси у КПІ обернувся скандалом (18+) / 3 фотографии

Були люди, які вважають фотосесію абсолютно нормальною:

– Ті хто засуджують дані фото, що з Вами не так? Дані фото це не порнографія. – Тобто не можна одночасно бути розумною і сексі? Свобода по фемінізму ж. – Дівчата супер, молодці що конкурси проводять!

Відповідь організаторів

Організатор конкурсу, голова студради фізико-математичного факультету КПІ Ліза Татаріна пояснює таку фотосесію тематикою конкурсу Welcome to hell.

– Тому дівчата – дияволиці; вони показують, що сесія – це важко. Другий образ – 7 смертних гріхів Данте. Хотіли показати, які гріхи притаманні людям. Я вважаю, що вийшло красиво, не вульгарно. Ви знаєте, що любить молодь. Дівчата самі цього хотіли, і ми зробили все красиво. Нічого аморального, – каже організатор.

Що думають дівчата

Самі ж дівчата не вважають фотосесію чимось вульгарним і негарним, для них вона – можливість відчути себе впевненіше, проявити свою жіночність.

– Беру участь, оскільки такі конкурси допомагають відчувати себе менш скуто, – заявляє Марія. – Під час зйомки я відчувала себе максимально комфортно. Це допомогло мені стати більш розкутою і відчути себе дівчиною, а не машиною для вирішення інтегралів, – каже Поліна. – На мою думку, вийшло естетично, але є багато людей, які не бачать у цьому краси. Вони обливають нас брудом, – розповідає Віталіна.

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