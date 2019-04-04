4 квітня фахівці, причетні до веб-розробки відзначають своє професійне свято — день веб-майстра.

День веб-майстра святкують 04.04, у цьому є символізм: дата схожа на помилку 404 Not Found, яка з’являється на сторінці сайту, якщо сервер не може знайти дані на запит користувача.

Це хороший натяк, бо свято офіційно не затверджено. Веб-фахівці такою датою нагадують нам, що запит на свято є, але немає “сторінки для запиту”, тобто помилка 404.

Професія доволі нова, але настільки важлива для сучасного світу, що важко переоцінити роботу веб-майстра.

Вперше термін веб-майстер використав прабатько інтернету Тім Бернерс-Лі в 1992 році.

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На початку 1990-х, коли доступний інтернет тільки починав розвиватися. Функціонал перших веб-майстрів був дуже великий: він охоплював обов’язки веб-дизайнера, автора і модератора сайту, програміста, системного адміністратора та контент-менеджера.

З розвитком інтернету і появою великих сайтів, технології розробки удосконалювалися, а це призвело до виділення спеціалізацій веб-майстрів в різні професії.

Привітання з Днем веб-майстра

Хто в центрі павутини всієї

Сидить, але не павук?

Його робота для людей

І юзерам він друг.

Веб-майстер, цей день його,

Ми привітання шлемо!

Творець простору всього,

Що мережею звемо.

***

Півжиття в інтернеті

Веб-майстри проводять

Та часу на відпочинок

Часом не знаходять,

У їх свято ми бажаємо

Достатку і удачі,

Від бід і горя вас сховаємо,

Хай вирішаться всі задачі!

***

Що ж буде в цьому світі,

Якщо завтра на зорі

День чотири — нуль чотири

Не знайдемо в календарі?

Але прийде на допомогу майстер

Та у всій своїй красі,

Зробить так, щоб у це свято

Відкривались посиланнячка усі.

***

З Днем веб-майстра сьогодні

Приймай вітання.

Нехай здоров’я буде міцним.

По життю найкращого надбання.

Не втрачай величезних знань,

Що зберігаються у голові.

І ще тобі бажаю,

Щоб щастило скрізь й завжди.

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