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Факти / Lifestyle

Гороскоп на сьогодні, 4 квітня

Яким буде 4 квітня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

гороскоп

Сьогодні добре дати собі можливість відпочити і робити справи у спокійному режимі, не стараючись. Корисно закривати поточні питання, наводити порядок. Починати нове поки не бажано. Якщо є сили і можливості для підтримки оточуючих, це буде вельми доречно. Якщо енергії не  вистачає, то добре себе підтримати і щось зробити для себе. Їжа сьогодні повинна бути легкою і здоровою. Активні фізичні навантаження можуть бути сильно енерговитратними.

Для тих, хто займається духовними практиками дуже бажано знайти час для вшанування і поминання предків, можна у них просити благословення.

Справи, пов’язані з конфліктними ситуаціями, стресом і швидким прийняттям рішення краще відкласти.

Несприятливо: підстригання нігтів, стрижка волосся, початок поїздок і подорожей.

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До речі, Факти ICTV публікували гороскоп на тиждень з 1 по 7 квітня.

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