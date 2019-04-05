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Гороскоп на сьогодні, 5 квітня

Яким буде 5 квітня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Гороскоп на сьогодні, 5 квітня

Сьогодні після полудня акцент бажано зробити на побудову планів. Сприятливі заняття творчістю, відвідування концертів, театрів, спілкування з цікавими людьми.

Можна приділити час вирішенню фінансових питань. Заняття благодійністю також сприятливі.

Якщо плануєте посадку або висадку рослин, то після полудня час сприяє тому, щоб вони прижилися і добре зростали.

Сьогодні бажано тримати в фокусі уваги свій фізичний й емоційний стан. Не варто перенапружуватися, як тільки відчуває втому або смуток, краще дати собі можливість відпочити як фізично, так і морально.

Для агресивних дій, ризику, а також подолання складнощів і перешкод день не сприятливий.

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