Після важкого робочого тижня кияни зможуть відпочити і набратися позитивної енергії. Факти ICTV розкажуть, куди піти в цей вікенд.

Можна відвідати виступ Detach або концерт групи Epolets.

Також є варіант сходити на Lords of the Sound Music is Coming і послухати хвилюючу музику з серіалу Вікінги, блокбастерів студії Marvel, Аватара і Володаря Кілець.

Факти ICTV зібрали п’ятірку найцікавіших подій.

Lords of the Sound Music is Coming

Палац Україна

5 квітня, 19.00

Вартість: 300-950 грн

Симфонічний оркестр Lords of the Sound виступлять з знаменитої програмою Music is Coming.

Шоу в Палаці Україна відбудеться на честь виходу на екрани фінального сезону серіалу HBO Гра престолів.

Музиканти оркестру виконають музику, яку ви могли вже чути в улюблених фільмах жанру фентезі або наукова фантастика.

Не обійдеться і без поклону в бік комп’ютерних ігор.

Nikita Lomakin

Atlas

5 квітня, 19.00

Вартість: 198 грн

Nikita Lomakin – це молода, але амбітна зірка, чиє ім’я нещодавно з’явилось на горизонті українського шоу-бізнесу. Але за короткий термін пісні встигли стати хітами радіостанцій і музичних телеканалів, завдяки чому він потрапило в список Прорив року від премії M1 Music Awards.

Свій перший сольний концерт хлопець вирішив присвятити виходу дебютного альбому Дзеркала – це двічі велика подія в кар’єрі музиканта.

Detach

Atlas

6 квітня, 20.00

Вартість: 330-950 грн

Рік тому Detach вийшли на сцену в супроводі симфонічного оркестру, щоб продемонструвати фанатам, наскільки різноманітною може бути їхня музика.

Наступний рік гурт працював в студії над записом нового, третього за рахунком, альбому D.R.A.M.A , який вийшов 30 листопада 2018 року.

Фанати вже послухали лонгплей в інтернеті, але якщо ви хочете почути улюблений колектив наживо, то не пропустіть виступ Detach 6 квітня в столичному клубі Atlas.

Крім того, на концерті гурт представить новий музичний кліп, режисером якого став фронтмен колективу Олексій Веренчик.

Brexiting – Britpop party

Хвильовий

6 квітня, 22.00

Вхід вільний

6 годин брит-попу від 60-х до Brexit: The Stone Roses, Oasis, Blur, Pulp, The Verve, Supergrass, Ash, Spiritualized, The Kinks, Small Faces, The Beatles, Radiohead, Arctic Monkeys, Massive Attack, Kasabian и другие.

За пультом Kostiantyn Pochtar (5 Vymir, Postman), Sergey Cane (Comma, Deezer).

Epolets

Atlas

7 квітня, 19.00

Вартість: 340-800 грн

Одеські рок-н-рольщики, діти моря і викрадачі жіночих сердець Epolets повертаються в столицю після тривалої відпустки.

Гурт дуже сумував за шанувальниками, але всім творчим людям іноді потрібен відпочинок – розібратися з думками та сублімувати енергію для нових музичних релізів.

Тур по містах України закінчиться 7 квітня в київському клубі Atlas. На фірмовій рок-дискотеці пролунають не тільки найкращі хіти з дискографії Epolets, але й нова пісня, назву якої тримають в секреті.