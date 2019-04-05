Після важкого робочого тижня кияни зможуть відпочити і набратися позитивної енергії. Факти ICTV розкажуть, куди піти в цей вікенд.
Можна відвідати виступ Detach або концерт групи Epolets.
Також є варіант сходити на Lords of the Sound Music is Coming і послухати хвилюючу музику з серіалу Вікінги, блокбастерів студії Marvel, Аватара і Володаря Кілець.
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Факти ICTV зібрали п’ятірку найцікавіших подій.
Lords of the Sound Music is Coming
Палац Україна
5 квітня, 19.00
Вартість: 300-950 грн
Придбати квитки можна тут
Симфонічний оркестр Lords of the Sound виступлять з знаменитої програмою Music is Coming.
Шоу в Палаці Україна відбудеться на честь виходу на екрани фінального сезону серіалу HBO Гра престолів.
Музиканти оркестру виконають музику, яку ви могли вже чути в улюблених фільмах жанру фентезі або наукова фантастика.
Не обійдеться і без поклону в бік комп’ютерних ігор.
Nikita Lomakin
Atlas
5 квітня, 19.00
Вартість: 198 грн
Придбати квитки можна тут
Nikita Lomakin – це молода, але амбітна зірка, чиє ім’я нещодавно з’явилось на горизонті українського шоу-бізнесу. Але за короткий термін пісні встигли стати хітами радіостанцій і музичних телеканалів, завдяки чому він потрапило в список Прорив року від премії M1 Music Awards.
Свій перший сольний концерт хлопець вирішив присвятити виходу дебютного альбому Дзеркала – це двічі велика подія в кар’єрі музиканта.
Detach
Atlas
6 квітня, 20.00
Вартість: 330-950 грн
Придбати квитки можна тут
Рік тому Detach вийшли на сцену в супроводі симфонічного оркестру, щоб продемонструвати фанатам, наскільки різноманітною може бути їхня музика.
Наступний рік гурт працював в студії над записом нового, третього за рахунком, альбому D.R.A.M.A , який вийшов 30 листопада 2018 року.
Фанати вже послухали лонгплей в інтернеті, але якщо ви хочете почути улюблений колектив наживо, то не пропустіть виступ Detach 6 квітня в столичному клубі Atlas.
Крім того, на концерті гурт представить новий музичний кліп, режисером якого став фронтмен колективу Олексій Веренчик.
Brexiting – Britpop party
Хвильовий
6 квітня, 22.00
Вхід вільний
6 годин брит-попу від 60-х до Brexit: The Stone Roses, Oasis, Blur, Pulp, The Verve, Supergrass, Ash, Spiritualized, The Kinks, Small Faces, The Beatles, Radiohead, Arctic Monkeys, Massive Attack, Kasabian и другие.
За пультом Kostiantyn Pochtar (5 Vymir, Postman), Sergey Cane (Comma, Deezer).
Epolets
Atlas
7 квітня, 19.00
Вартість: 340-800 грн
Придбати квитки можна тут
Одеські рок-н-рольщики, діти моря і викрадачі жіночих сердець Epolets повертаються в столицю після тривалої відпустки.
Гурт дуже сумував за шанувальниками, але всім творчим людям іноді потрібен відпочинок – розібратися з думками та сублімувати енергію для нових музичних релізів.
Тур по містах України закінчиться 7 квітня в київському клубі Atlas. На фірмовій рок-дискотеці пролунають не тільки найкращі хіти з дискографії Epolets, але й нова пісня, назву якої тримають в секреті.