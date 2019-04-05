У Перу палеонтологи знайшли скелет чотириногого кита, який міг плавати і пересуватися по суші.

Палеонтологи виявили в Перу скелет чотириногого кита з перетинчастими лапами і копитами.

Ссавець міг плавати і пересуватися по суші.

На думку вчених, істота еволюціонувала від дрібних копитних ссавців до блакитного кита.

Їх особини могли досягати чотирьох метрів в довжину.

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Знайдений скелет є найповнішим зразком останків морського чудовиська за межами його основного ареалу проживання.

На думку вчених, це говорить про те, що ці істоти потрапили з Азії в Америку через Південну Атлантику.

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