PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Міг пересуватися по суші: у Перу знайшли скелет чотириногого кита

У Перу палеонтологи знайшли скелет чотириногого кита, який міг плавати і пересуватися по суші.

Міг пересуватися по суші: у Перу знайшли скелет чотириногого кита

Палеонтологи виявили в Перу скелет чотириногого кита з перетинчастими лапами і копитами.

Ссавець міг плавати і пересуватися по суші.

На думку вчених, істота еволюціонувала від дрібних копитних ссавців до блакитного кита.

Їх особини могли досягати чотирьох метрів в довжину.

Читайте: На Google мапі помітили лохнеське чудовисько

Знайдений скелет є найповнішим зразком останків морського чудовиська за межами його основного ареалу проживання.

На думку вчених, це говорить про те, що ці істоти потрапили з Азії в Америку через Південну Атлантику.

До речі, раніше Факти ICTV зробили добірку монстрів зони відчуження.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка