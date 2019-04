На кадри потрапила зворотна сторона Місяця і Земля.

Представники команди інженерів SpaceIL і Israel Aerospace Industries (IAI), корабель сфотографував і передав на Землю вражаючі види Місяця. Фотографії зроблені під час роботи двигунів, в процесі складного маневру – місячне захоплення.

#Beresheet is in an excellent orbit! during the critical maneuver yesterday Beresheet took some amazing photos of the far side of the #Moon!

picture A: The far side of the moon during the maneuver at 470 km Hight.

picture B: The far side of the moon with Earth in the background pic.twitter.com/3brI45PuyY

— Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) 5 апреля 2019 г.