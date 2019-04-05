Перший ізраїльський посадковий місячний апарат Beresheet надіслав знімки, зроблені під час виходу на навколомісячну орбіту.
На кадри потрапила зворотна сторона Місяця і Земля.
Представники команди інженерів SpaceIL і Israel Aerospace Industries (IAI), корабель сфотографував і передав на Землю вражаючі види Місяця. Фотографії зроблені під час роботи двигунів, в процесі складного маневру – місячне захоплення.
#Beresheet is in an excellent orbit! during the critical maneuver yesterday Beresheet took some amazing photos of the far side of the #Moon!
picture A: The far side of the moon during the maneuver at 470 km Hight.
picture B: The far side of the moon with Earth in the background pic.twitter.com/3brI45PuyY
— Israel To The Moon (@TeamSpaceIL) 5 апреля 2019 г.
Фотографії зроблені четвертою периферійною камерою Beresheet, з висоти 470 км над поверхнею Місяця.
4 квітня корабель успішно вийшов на місячну орбіту і це дозволило апарату увійти в гравітацію природного супутника. Судячи з останніх даних, політ триває в штатному режимі, всі системи справно функціонують.
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Корабель готується здійснити автономну посадку в місячне Море Безтурботності ввечері 11 квітня. Очікуються нові включення двигунів, для того, щоб зонд вийшов на кругову 200-кілометрову орбіту навколо Місяця.
Після примісячення апарат пропрацює на Місяці два-три земних дня, після чого вийде з ладу, бо не має системи захисту від перегріву.
SpaceIL приступила до розробки Beresheet в 2012 році після перемоги в конкурсі Lunar XPrize.
Нагадаємо, що перший в історії людства вихід жіночої команди у відкритий космос, запланований на 29 березня, не відбудеться.