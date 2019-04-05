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Місячний зонд вперше вийшов на орбіту супутника

Перший ізраїльський посадковий місячний апарат Beresheet надіслав знімки, зроблені під час виходу на навколомісячну орбіту.

Місячний зонд вперше вийшов на орбіту супутника

На кадри потрапила зворотна сторона Місяця і Земля.

Представники команди інженерів SpaceIL і Israel Aerospace Industries (IAI), корабель сфотографував і передав на Землю вражаючі види Місяця. Фотографії зроблені під час роботи двигунів, в процесі складного маневру – місячне захоплення.

Фотографії зроблені четвертою периферійною камерою Beresheet, з висоти 470 км над поверхнею Місяця.

4 квітня корабель успішно вийшов на місячну орбіту і це дозволило апарату увійти в гравітацію природного супутника. Судячи з останніх даних, політ триває в штатному режимі, всі системи справно функціонують.

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Корабель готується здійснити автономну посадку в місячне Море Безтурботності ввечері 11 квітня. Очікуються нові включення двигунів, для того, щоб зонд вийшов на кругову 200-кілометрову орбіту навколо Місяця.

Після примісячення апарат пропрацює на Місяці два-три земних дня, після чого вийде з ладу, бо не має системи захисту від перегріву.

SpaceIL приступила до розробки Beresheet в 2012 році після перемоги в конкурсі Lunar XPrize.

Нагадаємо, що перший в історії людства вихід жіночої команди у відкритий космос, запланований на 29 березня, не відбудеться.

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