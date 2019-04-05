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Погода в Україні на сьогодні, 5 квітня (КАРТА)

Сьогодні, 5 квітня, в Україні буде сонячно, опадів не очікується.

погода в Украине

Погода в Україні сьогодні буде сонячною, без опадів.

Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, у західних областях можливі пориви до 15-20 м/с.

Вночі температура коливатиметься у межах від 3° морозу до 2° тепла. Вдень повітря прогріється до 11-16° тепла.

У східних областях буде дещо прохолодніше – 8-13° тепла, а ось на Закарпатті можна очікувати справжньої весняної температури – 16-21° тепла.

Читайте: Гороскоп на сьогодні, 5 квітня

У Києві сьогодні без опадів.

Температура вночі 0-2° тепла, а вдень позначки термометра утримаються в районі 12-14° вище нуля.

До слова, на вихідних в Україні очікується незначне потепління.

Джерело: Укргідрометцентр

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