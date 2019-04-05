Сьогодні, 5 квітня, в Україні буде сонячно, опадів не очікується.
Погода в Україні сьогодні буде сонячною, без опадів.
Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, у західних областях можливі пориви до 15-20 м/с.
Вночі температура коливатиметься у межах від 3° морозу до 2° тепла. Вдень повітря прогріється до 11-16° тепла.
У східних областях буде дещо прохолодніше – 8-13° тепла, а ось на Закарпатті можна очікувати справжньої весняної температури – 16-21° тепла.
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У Києві сьогодні без опадів.
Температура вночі 0-2° тепла, а вдень позначки термометра утримаються в районі 12-14° вище нуля.
До слова, на вихідних в Україні очікується незначне потепління.
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