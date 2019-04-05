Маленька, але дуже багата мусульманська країна Кувейт приховує багато секретів. Чому іноземцю важко отримати громадянство, як діє цензура і чи можна вживати алкоголь – далі у матеріалі.

Українка Марина розповіла про життя в Кувейті та особливість тамтешнього законодавства.

Не дають громадянство

Завдяки нафті Кувейт став багатою країною, яка не охоче надає громадянство іноземцям. Марина каже, що кувейтцем неможливо стати, ним треба народитися , ну або стати дружиною справжнього кувейтця.

Через таку складну схему оформлення громадянства, більшу частину населення Кувейту становлять експати (іноземні заробітчани).

– Населення Кувейту становить 4 млн, з них 3 млн це експати і представники інших національностей, – говорить Марина.

Іноземців багато і за ними дуже стежать, щоб у кожного був дозвіл на проживання і роботу. Марина запевняє, що нелегально жити у Кувейті не вдасться.

Заборона алкоголю

Кувейт – країна мусульманська, тому там не вживають алкоголь. Ісламські держави не прихильні до вживання алкоголю, але у Кувейті це закрілено законодавчо. Не можна вживати, продавати та виготовляти алкоголь.

– Тут встановлено абсолютний сухий закон, алкоголь ніде не продається. Ввезення, вживання, виробництво і торгівля алкоголем суворо заборонені, а якщо поліція знайде у вас пляшечку алкоголю, то негайно депортують. Не часто трапляється, що можна обійтися штрафом, але тут особливо не заморочуються з розглядом ситуації, – пояснює українка.

Депортувати за алкоголь можуть навіть тих, хто має громадянство Кувейту. Втім, як каже Марина, це дуже корумпована країна. За хабар можуть закрити очі.

Сувора цензура

Кувейт стежить за тим, щоб люди не ображали одне одного, а тим більше владу. Написати у Фейсбуці щось погане про главу держави в Кувейті мало хто наважиться. За такі вчинки штрафують, а іноді і виганяють з країни.

Нагадаємо, безвізовий режим між Україною та Кувейтом набув чинності з 18 квітня 2018 року.