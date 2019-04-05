На поверхню астероїда Рюгу японська автоматична станція Хаябуса-2 скинула бомбу.

На астероїд з висоти 500 метрів скинули пенетратор зі снарядом масою 2,5 кілограма і 4,5-кілограмовим зарядом вибухової речовини.

Трансляція з центру управління польотом Хаябуси-2 в Японському агентстві аерокосмічних досліджень (JAXA) доступна на YouTube.

Це зробили для того, щоб побачити ефект, який відбудеться при зіткненні з астероїдом С-класу іншого небесного тіла.

В JAXA очікують, що знімки з кратером, що утворився після вибуху, будуть отримані через декілька годин. А результати вибуху можна буде дізнатися лише наприкінці квітня.

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До речі, астрономи знайшли потенційно небезпечний для нашої планети астероїд, який має власний супутник.