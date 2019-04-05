У прямому ефірі відкриють саркофаг з 40 муміями. Трансляцію вестиме канал Discovery.
Саркофаг з 40 муміями, яким більше 3 тисяч років, відкриють у прямому ефірі каналу Discovery.
Відкривати саркофаг будуть археологи і журналісти, а стежити за цим у реальному часі будуть глядачі біля екранів телевізорів.
Поховання знайшли під час розкопок поблизу морського узбережжя в Єгипті.
Трансляцію експедиції Невідомий Єгипет запустять у неділю, 7 квітня, о 21.00.
Читайте: Розкрито таємницю давньоєгипетських мумій
До речі, у провінції Ель-Мінья на південь від Каїра (Єгипет) археологи знайшли гробницю з 50 муміями, 12 з них – діти.
Джерело: Inspired
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+