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Їм 3 тисячі років! У прямому ефірі відкриють саркофаг з 40 муміями

У прямому ефірі відкриють саркофаг з 40 муміями. Трансляцію вестиме канал Discovery.

Їм 3 тисячі років! У прямому ефірі відкриють саркофаг з 40 муміями

Саркофаг з 40 муміями, яким більше 3 тисяч років, відкриють у прямому ефірі каналу Discovery.

Відкривати саркофаг будуть археологи і журналісти, а стежити за цим у реальному часі будуть глядачі біля екранів телевізорів.

Поховання знайшли під час розкопок поблизу морського узбережжя в Єгипті.

Трансляцію експедиції Невідомий Єгипет запустять у неділю, 7 квітня, о 21.00.

Читайте: Розкрито таємницю давньоєгипетських мумій

До речі, у провінції Ель-Мінья на південь від Каїра (Єгипет) археологи знайшли гробницю з 50 муміями, 12 з них – діти.

Джерело: Inspired

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