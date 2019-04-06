Яким буде 6 квітня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

За місячним календарем сьогодні починається новий річний цикл. Вважається, що для початку річного циклу добре робити значущі справи. Рекомендується у цей день відвідати храм, зробити духовну практику. Вельми сприятливий час для благодійності і пожертвувань.

Також сьогодні починається весняний фестиваль Наваратрі, коли протягом 9 ночей шануються три аспекти Божественної Матері.

Перші три дні співвідносяться з аспектом руйнування і трансформацією, усуненням перешкод, очищенням і позбавленням від негативу.

Другий аспект – процвітання і добробут, що дарується Богом. Час наповнення чистою енергією.

Третій аспект – це можливість знайти мудрість, знання, побачити духовний шлях, знайти потенціал розвитку.

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Почніть і проведіть цей день у тих енергіях, в яких вам би хотілося перебувати наступний рік. Дуже корисно подумати і зробити щось для свого здоров’я, тіла. Вирішити і продумати фінансову сторону життя, взаємини з оточуючими і т.д.

Несприятливо: підстригання нігтів.

Сприятливо: надягання нового одягу і прикрас, початок поїздок і подорожей, підстригання волосся.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на тиждень для всіх знаком зодіаку.

Джерело: Astro.Expert