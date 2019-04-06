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Факти / Lifestyle

Вчені знайшли ген краси

Вчені з університету Вісконсіна знайшли гени, що відповідають за зовнішню привабливість чоловіків і жінок.

Гарна жінка

Американські дослідники використовували дані більше 10 тис. чоловік, які закінчили Вісконсінський університет.

Зовнішню привабливість цих людей вони оцінювали за фото, відібравши для дослідження генетичні дані понад 4 тис. осіб.

Вчені виявили негативну генетичну кореляцію між жіночою красою і індексом маси тіла, а також між привабливістю чоловіків і рівнем холестерину в крові.

Також вони з’ясували, що позитивно зовнішня привабливість корелює з варіантами генів, пов’язаними з пігментацією шкіри і кольором волосся.

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До речі, якщо три десятиліття тому середній вік найкрасивіших жінок становив 33,2 року, то зараз цей показник істотно вище – 38,9 років.

Джерело: PLoS Genetics

Фото: Pixabay

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