Вчені з університету Вісконсіна знайшли гени, що відповідають за зовнішню привабливість чоловіків і жінок.
Американські дослідники використовували дані більше 10 тис. чоловік, які закінчили Вісконсінський університет.
Зовнішню привабливість цих людей вони оцінювали за фото, відібравши для дослідження генетичні дані понад 4 тис. осіб.
Вчені виявили негативну генетичну кореляцію між жіночою красою і індексом маси тіла, а також між привабливістю чоловіків і рівнем холестерину в крові.
Також вони з’ясували, що позитивно зовнішня привабливість корелює з варіантами генів, пов’язаними з пігментацією шкіри і кольором волосся.
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До речі, якщо три десятиліття тому середній вік найкрасивіших жінок становив 33,2 року, то зараз цей показник істотно вище – 38,9 років.
Джерело: PLoS Genetics