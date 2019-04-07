Одне із 12 великих церковних свят – Благовіщення Пресвятої Богородиці – православні християни відзначають 7 квітня. Про його історію та традиції – в матеріалі Фактів ICTV.

Благовіщення – неперехідне свято, яке завжди випадає на 7 квітня, є третім за значенням після Великодня і Різдва.

У цей день Діві Марії явився архангел Гавриїл і повідомив благу звістку – вона стане матір’ю Сина Божого і Спасителя світу.

Символом свята є голуб, а також білі лілії, якими до свята віруючі прикрашають свої будинки.

Традиції і заборони на Благовіщення

Вранці 7 квітня необхідно сходити до церкви, купити проскури по одній на кожного члена сім’ї та замовити молитву за їх здоров’я.

Їх приймають натщесерце зі святою водою, читаючи молитву На прийняття святої води і проскури.

До речі, жінкам в цей день потрібно обов’язково піти на службу до церкви і помолитися Пресвятій Богородиці про щасливу долю, вдале заміжжя, про дітей і їхнє здоров’я.

Благовіщення вважається третім Стрітенням і після нього вже точно відступає зима і холоди.

У цей день трохи послаблюється Великий піст – дозволяється вживання риби.

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На Благовіщення наші предки заготовляли сіль. Вважали, що вона може зцілити від будь-якої хвороби.

А дівчата 7 квітня ворожили по птахам: якщо на очі потрапив горобець – до умиротворення, ворона – до зневіри, голуби – до благодаті, ластівки – до успіху.

Один із звичаїв, пов’язаних зі святом, також стосується птахів: прийнято відпускати голубів на волю – щоб вони донесли звістки про добрі справи людей ангелам-охоронцям.

На Благовіщення заборонено будь-який фізичний труд, домашня робота і рукоділля (в’язання, вишивка, шиття і т.д.). Навіть їжу краще приготувати перед святом.

Також у цей день Господь благословляє все, що росте на землі, тому не можна підрізати кущі і дерева, працювати на городі.

Заборонено що-небудь позичати і виносити з дому – це до невдач і проблем у сім’ї.

Згідно з приказкою, в цей день “птах гнізда не в’є, дівчина коси не плете”, тому краще не плести коси, а візит до перукарні перенести на інший день.

Не можна одягати новий одяг – обов’язково порветься або швидко зноситься.

У гості теж заборонено ходити, особливо жінкам. Вважалося, якщо в двері постукає незнайома дівчина або жінка, вона може виявитися відьмою.

Раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2019 рік.