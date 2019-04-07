Гороскоп на квітень 2019 для представників всіх знаків зодіаку в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на квітень склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

Ви стаєте легкими на підйом і намагаєтеся все робити швидко, без затримок. Зростає число телефонних розмов, листів і повідомлень. Гарний час для ділових поїздок, переговорів, які передбачають швидкі висновки і рішення, а також для рекламних акцій, поширення інформації.

Зв’язки зав’язуються досить швидко і також легко розпадаються. Активність ваша зростає, але більше на словах. Навіть зазвичай мовчазні люди починають висловлювати свою думку і можуть зробити комусь зауваження, підвищити голос. Висновки у цей час робляться швидко, інформація особливо не аналізується.

Гороскоп для Тельців

Зростає шанс підвищити фінансовий прибуток, але потрібно проявити максимум уваги, щоб не втратити його і побачити підводні камені такої можливості.

Прокидається потреба у романтичних стосунках і розумінні, ви бажаєте забути про всі проблеми і турботи і постійно бути поруч з близькими людьми. У цей час ви можете закохатися в того, хто проявив до вас увагу. Можливі безпричинні сльози, надумані образи, можуть прокидатися приховані страхи, комплекси. Відносини, що зав’язалися у цей час, швидше за все принесуть розчарування, оскільки будуть заплутаними.

Гороскоп для Близнюків

У квітні можливий творчий злет. Зростає потреба особистої участі у всіх справах, прагнення вирватися з нав’язаного кола обставин.

У цей період вам можуть кинути виклик або навмисне спровокувати на відкриту конфронтацію, а також на ситуації, пов’язані з конкуренцією і ризиком. Ви цілком здатні і готові впоратися з усім, що на вас чекає, але ваші вчинки можуть призвести до перевтоми.

Найскладніші та болючі питання вирішуються легко. Впевнені у своїх силах, життя вирує та змушує активно проявляти себе, використовувати вольові якості.

Гороскоп для Раків

Якщо нинішні обставини викликають у вас занепокоєння, склалися не на вашу користь, ви можете хоча б частково уникнути розчарування і обернути ситуацію в корисну для себе.

Впевненість у собі і життєва сила допоможуть вам поліпшити нинішній стан справ.

Це гарний час для офіційних угод, встановлення партнерських взаємовідносин, соціальних контактів, громадських зв’язків. Обставини сприяють прояву вашого потенціалу. Активізується ділова, комерційна діяльність.

Гороскоп для Левів

Відбувається збільшення життєвої сили і працездатності. Ви відчуєте гармонію тіла і духу. Громадська діяльність приносить задоволення. Протягом цього місяця ви зможете реалізувати багато творчих ініціатив і проектів, реалізувати давно намічені плани. Допомога і підтримка приходять самі собою, а пошук покровительства начальства і високопоставлених осіб приносить вагомі результати.

Ви легко вирішуєте фінансові питання. Відкриваються нові перспективи, тому виникає потреба в додатковій освіті. Зростання сердечності, доброзичливості і дружелюбності допоможуть уникнути навіть тривалих конфліктів з коханими і близькими людьми.

Гороскоп для Дів

Імпульсивна поведінка, необдумані вчинки і бурхливе вираження протесту можуть значно перешкодити вам у справах. Прагнення до конкуренції зростає. Не варто нав’язувати свою волю, оскільки оточуючі просто не зрозуміють вас.

Егоїзм і підвищена конфліктність завадять вам при обговоренні проектів, укладенні угод і оформленні договорів, при відвідуванні керівництва і офіційних органів. Ризиковані фінансові операції призведуть до втрат. У цей період необхідно проявити розсудливість і спокій.

Будьте обережні з вогнем, ріжучими предметами, різними інструментами і хімічними речовинами. Фізичне перенапруження і бурхливі емоційні прояви можуть призвести до фізичного і емоційного виснаження.

Гороскоп для Терезів

Остерігайтеся брати участь у боротьбі за владу, зведіть до мінімуму можливість особистих зіткнень, протистояння з керівництвом і владою, офіційними організаціями. Вас потягне до сильних, енергійних людей, але непорозуміння, погіршення фізичного самопочуття, конфліктність, можуть перешкодити вам вирішити нагальні питання. Непорозуміння і навіть дрібні сварки здатні залишити глибокі рани в особистих відносинах.

При спілкуванні з дітьми намагайтеся дотримуватися принципів демократії. Вам притаманна строгість, а потрібна – доброта. Якщо ви пов’язані також і діловими відносинами з коханою людиною, цей період буде особливо вдалим в плані бізнесу.

Гороскоп для Скорпіона

Скорпіони у квітні відчують внутрішню свободу, радість і впевненість у собі, кохання до навколишнього світу. Варто зайнятися громадською діяльністю, зараз ви здатні заразити своїм підйомом співробітників, компаньйонів і навіть керівництво.

За рахунок особистої привабливості, хорошого стану здоров’я вам багато що вдається вирішити. Ви можете розраховувати на матеріальну допомогу, на ідейну підтримку начальника, впливових осіб, особливо серед представників протилежної статі. Завдяки підвищеній увазі до інших людей і розумінню їхніх інтересів ви зможете успішно укласти угоди.

Гороскоп для Стрільців

Квітень для Стрільців – місяць конфліктів. Нерозуміння один одного, необгрунтовані претензії і ревнощі стануть причиною напруженої обстановки, яка врешті-решт може призвести до затяжних конфліктів.

У цей період характерна також втрата почуття реальності, яка проявляється у марнотратстві. Можливі виробничі склоки, непорозуміння, особливо з партнерами і співробітниками протилежної статі. Виконання планів, підписання контрактів, ділові поїздки по можливості краще відкласти. Підвищена вимогливість до оточуючих обернеться проти вас. Надмірна гонитва за задоволеннями може зіпсувати особисті та сімейні відносини, що позначиться на вашому авторитеті у дітей.

Гороскоп для Козерогів

Можуть бути різні порушення здоров’я. У такі моменти не слід приймати важливих рішень, оскільки у стані невпевненості у собі можна легко припуститися помилки. Несприятливий період для вирішення проблем партнерських або сімейних відносин.

Інтелектуальні заняття та ігри допоможуть впоратися з напругою. Робота з документами буде доставляти клопоти, але завершиться вдало.

Продуктивний обмін думками, брифінги, конференції, з’являються нові ідеї. Хороший період для початку службових і творчих відряджень, укладення угод, підписання контрактів і інших важливих паперів. У квітні з’являються нові ділові зв’язки, зав’язуються корисні знайомства.

Гороскоп для Водоліїв

Хороший період для вирішення важливих ділових питань, усунення перешкод у коханні і сімейних взаєминах. Ви відчуваєте підвищення життєвих сил і енергії, у вас з’являються нові ідеї для творчого самовираження, ви лідируєте серед своїх друзів, колег.

Хороші відносини на роботі. Використовуйте цей період для провертання ризикованих фінансових операцій і вкладення капіталу. Можливо, колектив або начальство покладе на вас деякі обов’язки, завдяки вдалому виконанню яких, ви зможете просунутися по кар’єрних сходах, отримати премію, нагороду або хоча б просто похвалу і вдячність. Невеликі відрядження для вирішення службових справ будуть ефективними.

Гороскоп для Риб

Висока самооцінка і сила волі спонукають вас до самовираження у позитивному відношенні. Спілкування і подорожі у цей період тісно пов’язані з особистими цілями.

Партнери можуть не розуміти ваших мотивів, а це створює зовнішній напружений фон. Зосередженість на своїх інтелектуальних прагненнях і самовираженні допоможе створити перспективний спільний проект. Отримана інформація, нові враження спонукають вас до творчості. Ви завдяки своїм розумовим здібностям стаєте більш помітними.