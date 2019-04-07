Яким буде 7 квітня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

За місячним календарем 7 квітня сприяє активності. Можна займатися фізичними навантаженнями, багато гуляти і проводити дозвілля на свіжому повітрі.

День сприятливий для руйнування, але не в плані спілкування. Цю енергію треба направити на подолання ілюзій, очищення від непотрібних зв’язків.

Енергія дня дозволить провести боротьбу з внутрішніми страхами.

До справ бажано підходити з творчістю і гумором. Болісно може бути все, що пов’язано з я, его, спілкування, яке зачіпає подібні теми може перерости в конфлікт.

День сприяє розвитку самодисципліни.

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Сьогодні прояв щедрості і доблесті може відкрити нові горизонти.

Усе, що пов’язано з рухом транспорту потребуватиму максимальної уваги, тому не керуйтеся емоціями. Будьте уважні.

Несприятливо: початок поїздок і подорожей.

Раніше Факти ICTV публікували гороскоп на тиждень для всіх знаком зодіаку.