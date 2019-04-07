Гороскоп на тиждень з 8 по 14 квітня 2019 року для представників всіх знаків зодіаку в ексклюзивному матеріалі Фактів ICTV.

Детальний гороскоп на тиждень з 1 по 7 квітня склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Гороскоп для Овнів

Скористайтеся нинішніми можливостями, щоб досягти успіху в кар’єрі, визнання вашої індивідуальності і таланту. Ваше вдоволення собою або досягнуті цілі можуть бути пов’язані з чоловіками і знайдені в ситуаціях суперництва. Вам необхідно самостійно створювати ситуації, брати участь у різноманітній діяльності, розширювати своє коло спілкування, аби залучити ті можливості, до яких ви прагнете.

Гороскоп для Тельців

У цей час головною вашою турботою стають гроші. Це може бути додатковий прибуток, тимчасовий додатковий заробіток. Можливі зміни в доходах, але для зміни роботи не підходящий час. Ви займаєтеся закупівлями продуктів, купуєте домашнє начиння і дрібниці, покликані прикрасити оселю, зробити її затишною. У ці дні ви схильні до нерозумних витрат. Однак, можуть виникнути обставини, які призведуть до непередбачених фінансових вкладень.

Гороскоп для Близнюків

У цей час буде багато контактів, які зачіпають вас емоційно. Можливі зустрічі з родичами, з якими буде відбуватися обмін цікавою інформацією, або це виллється у взаємні докори і неуважність до справ один одного. Ви підсвідомо шукаєте джерела інформації, навколо вас багато метушні, дрібних поїздок, в основному, пов’язаних з повсякденними і сімейними справами. Час займатися оформленням документів, довідок та інших паперів, пов’язаних з сімейними справами.

Гороскоп для Раків

Пригадуєте про накопичені побутові справи і починаєте займатися роботою вдома – прати, прибирати, готувати. У вас з’являється бажання щось поміняти в будинку: повісити інші фіранки, купити щось новеньке для інтер’єру. Ви можете піти в короткочасну відпустку на ці дні або взяти роботу додому. На цей період добре планувати переїзд. У будь-якому випадку, якщо у вас є вибір ви віддасте перевагу залишитися вдома, ніж відправитися куди-небудь, якщо тільки це не пам’ятні місця або візит до батьків.

Гороскоп для Левів

У цей час основна ваша задача – діти і любовні справи. Ви відчуваєте потребу у відпочинку, вам хочеться розслабитися, а не думати про проблеми. Похід у театр, на концерт або в ресторан може принести вам багато приємних хвилин, бо ви внутрішньо налаштовані на те, що вас будуть розважати, робити вам подарунки, хвалити. Гарний час для творчих людей, ви легше знайомитеся, зав`язуєте близькі стосунки. Хороший період для прояснення хвилюючих питань у сфері особистих взаємин.

Гороскоп для Дів

Ви зіштовхнетеся з перешкодами на шляху до успіху. Ці затримки і перешкоди можуть бути спричинені вашим власним его, упертістю, гордістю або переоцінкою своїх можливостей. Уникайте подібних помилок у своїх поглядах і поведінці, а також тримайтеся осторонь від тих, хто схильний до цього – тоді ви зможете звести до мінімуму негативний потенціал періоду. Визнання або успіх прийдуть до вас із запізненням, навчіться терпінню і після випробувань цього періоду ви досягнете свого.

Гороскоп для Терезів

Попри зовнішній добробут, вам складно вийти переможцем із ситуацій, пов’язаних з вашими соціальними бажаннями й внутрішніми потребами. Трохи пізніше ваші зусилля приведуть до успіху. А зараз не час чинити опір чужій владі або виявляти гордовитість й агресивність, які в інший, більш сприятливий час змусили б ваших противників відступити.

Гороскоп для Скорпіонів

Отримані вами звістки й інформація або спосіб їх використання можуть значно поліпшити ваш особистий імідж і репутацію в цей період. Навколишні прихильно поставляться до ваших досягнень, а також до вашої думки. Можливо вдале поєднання ідей і методів, потенційні результати яких, будуть включати просування по соціальних сходах і запрошення зайняти провідний пост у колективі. Гарний час для початку проекту, пов’язаного з літературною творчістю або спілкуванням.

Гороскоп для Стрільця

У вас можуть виникнути принципові розбіжності з оточуючими з приводу різних суджень. Тому вам слід доступно і тактовно роз’яснити свою позицію, даючи зрозуміти оточуючим, що вони мають право на власну думку. В атмосфері взаємної поваги ситуація швидко вирішиться без шкоди для вашої особистості і самолюбства. Уникайте перебільшення своєї значущості в компаніях, дозвольте оточуючим зробити перший крок. Якщо вони лестять вам, то постарайтеся реагувати якомога скромніше.

Гороскоп для Козерогів

Люди з вашого оточення високо оцінять ваш талант й особисті якості. Ймовірно, у вас з’явиться шанс зайняти місце керівника, коли мова зайде про співпрацю і підтримку партнера або інших союзників. Щасливий випадок або ситуація допоможе вам поліпшити своє становище в суспільстві або досягти іншого особистого успіху. Таємниці й духовні одкровення розбурхають звичний хід подій і у вас з’явиться можливість продемонструвати лідерські здібності, цілісність своєї натури, індивідуальність.

Гороскоп для Водоліїв

Інтуїція допомагає в подоланні труднощів. Оптимізм і впевненість в собі не дають втрачати активність, завдяки якій досягаєте своїх цілей. Хороші інтелектуальні здібності, споглядальність, вміння насолоджуватися життям дозволяють знайти підтримку однодумців. Гарний час для подорожей, знайомств з іншими культурами, зав’язування дружніх відносин у чужих країнах. Лояльність до влади та успішна кар’єра можуть примирити вас з несправедливістю, у зв’язку з чим у вас можуть розчаруватися.

Гороскоп для Риб

Зростає ваша привабливість і ви можете скористатися цим при встановленні контактів з протилежною статтю, будь то начальство, підлеглі чи ділові партнери. Період сприятливий для впливу на публіку, підвищення популярності і впливовості. Можете розраховувати на отримання прибутку, фінансову допомогу, підтримку і розуміння з боку керівництва. Ви веселі, оптимістичні, відчуваєте бажання співпрацювати, будувати творчі плани. Схильність до екстравагантності може зіпсувати вашу репутацію.