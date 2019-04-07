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Факти / Lifestyle

Коли Вербна неділя 2019 – дата

Вербна неділя святкується за тиждень до Великодня. У 2019 році вона припадає на 21 квітня.

Вербна неділя

Вербна неділя не має постійної дати. Свято прив’язане до Великодня і завжди відзначається за тиждень до Світлого Христового Воскресіння.

Тобто Вербну неділю в 2019 році святкуватимуть 21 квітня.

Це одне з дванадцяти головних церковних свят, яке присвячене великій події древньохристианського світу – входу Господнього до Єрусалиму.

Люди зустрічали Христа піснями і квітами, а також стелили під ноги його осла гілки пальми – рослини, що символізує чистоту і непогрішність. Тому у католиків це свято називають Пальмова неділя.

Але пальми у нас ростуть, тому в православній традиції її замінили вербою – рослиною, яка першою розквітає після приходу зими і символізує початок нового життя.

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Щороку на честь цієї події віруючі на службу до церкви приносять гілочки верби і освячують їх святою водою.

Потім вербу приносять додому і зберігають за іконами цілий рік як оберіг від злих сил.

Але перед цим символічно б’ють один одного гілками верби з побажаннями здоров’я, а також б’ють худобу.

Раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2019 рік.

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