Факти ICTV зібрали найкращі картинки з привітаннями з Благовіщенням 2019.

7 квітня православні християни відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це є третім за значенням святом після Великодня і Різдва Христового.

У цей день Діві Марії явився архангел Гавриїл і повідомив, що вона стане матір’ю Сина Божого.

Сьогодні прийнято вітати один одного і говорити добрі слова.

Факти ICTV зібрали для вас кращі листівки і картинки з привітаннями з Благовіщенням.





































Привітання з Благовіщенням 2019 в картинках / 9 фотографий

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