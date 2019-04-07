PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Привітання з Благовіщенням 2019 в картинках

Факти ICTV зібрали найкращі картинки з привітаннями з Благовіщенням 2019.

Привітання з Благовіщенням 2019 в картинках

7 квітня православні християни відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці. Це є третім за значенням святом після Великодня і Різдва Христового.

У цей день Діві Марії явився архангел Гавриїл і повідомив, що вона стане матір’ю Сина Божого.

Сьогодні прийнято вітати один одного і говорити добрі слова.

Факти ICTV зібрали для вас кращі листівки і картинки з привітаннями з Благовіщенням.

  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Привітання з Благовіщенням 2019 в картинках / 9 фотографий

Читайте: Благовіщення 2019: історія і традиції свята

Раніше Факти ICTV публікували прикмети на Благовіщення 2019.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка