Яким буде 8 квітня для всіх знаків зодіаку, читайте в гороскопі на сьогодні на Фактах ICTV.

Активна діяльність сьогодні краще за відпочинок. Якщо є необхідність приймати важливі рішення, то це краще зробити у першій половині дня – до 13.45. Також це вдалий час для початку освіти, старту якихось справ, в яких хочеться розвитку і примноження, прагнення до успіху. Якщо є бажання, пов’язані з кулінарією, наприклад, освоєння нових рецептів, нових смаків, відточування навичок або здобутття нових знань, то перша частина дня так само сприяє просуванню у цій області.

Друга половина дня може додати емоційності, різкості у спілкуванні. Є ймовірність зіпсувати відносини з близькими, тому краще займатися тим, що вас цікавить, можна відмовитися від старих і непотрібних звичок, займатися будь-якими очисними процедурами.

І важливі справи на другу половину дня краще не планувати.

Несприятливо: підстригання нігтів, надягання нового одягу і прикрас, стрижка волосся, початок поїздок і подорожей.

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До речі, Факти ICTV публікували гороскоп для всіх знаків зодіаку на квітень 2019.